Deo Pejtona bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00 bez vode će biti: Železnička (od „Lidla“ do Tribaljske ulice), Pejton – Vojvode Stepe (od Bulevara Nikole Pašića do Petra Kočića), Aleksandra Fleminga (od Bulevara Nikole Pašića do Varšavske), Trg Josifa Pančića i prateće ulice, sela Dedina, gornja zona vodosnabdevanja i Stanci.

Iz Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac obaveštavaju da se proizvodnja i distribucija toplotne energije odvijaju redovno.

Takođe, zbog radova na elektromreži, do 14:30 bez struje će biti deo Makrešana, dok će deo Lukavca, uz „TS Draža Prom“, ostati bez električne energije do 12:00.