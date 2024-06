Deo Čitluka bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Begovo Brdo, ulica Slovenska (od Cara Lazara do crpne stanice) i prateće ulice. Potom, selo Čitluk, ulica Cara Lazara (od Ravnjaka do Slovenske) i prateće ulice kao i selo Tekije – put za Dedinu.

Selo Štitare će biti bez električne energije do 14 časova zbog radova na elektromreži.