Pojavom sunčanih dana javljaju se i problemi koje izaziva izlaganje kože suncu, poput alergija, isušivanja kože, crvenila, perutanja i ljuštenja kože. Moguće su i teže posledice

Piše: Jovana Stefanović

Sunčevu svetlost čini spektar koji se sastoji od nevidljive ultraljubičaste i vidljive infracrvene svetlosti. Vidljiva svetlost ima veće talasne dužine koje prodiru duboko u kožu, ali retko izazivaju oštećenja, dok nevidljiva svetlost ima kraću talasnu dužinu i može da načini štetu koži.

– Izloženost suncu može biti dobra po ljude, jer pozitivno deluje na raspoloženje, kvalitetniji san, smanjenje umora, jačanje imuniteta i na proizvodnju vitamina D, međutim, previše sunčanja može uzrokovati razna oštećenja kože. Ultraljubičasto zračenje se sastoji od UVA, UVB I UVC zraka. UVC zraci ne prodiru do površine Zemlje, pa tako ni do naše kože, a UVB zraci mogu prouzrokovati trenutna oštećenja kao što su opekotine, privremena zadebljanja kože i hiperpigmentacije, dok zraci UVA prodiru u dublje slojeve kože, stimulišu proizvodnju slobodnih kožnih radikala, što potom uzrokuje oksidativni stres i može dovesti do indirektnog oštećenja DNK i različitih alergija – ističe načelnica Službe za kožne bolesti Opšte bolnice Kruševac, dermatovenerolog Jovana Jovanović Petaković.

80% starenja kože uzrokovano je izlaganjem suncu. Hiperpigmentacije se najčešće javljaju na licu, posebno na čelu, obrazima i gornjoj usni u vidu crvenila i pojave plihova.

– Sunčanje je bezbedno samo uz adekvatnu zaštitu, a to podrazumeva prvenstveno izbegavanje izlaganja suncu u rizičnom periodu od 10 do 17 časova. Obavezno je nošenje aksesoara, poput marama, kačketa, naočara za sunce, šešira širokih oboda i odeće od prirodnih i laganih materijala, isključivo svetlijih boja – iznosi dr. Petaković.

Odeća koju nosimo tokom vrelih dana treba da prekriva što veću površinu kože, ali i da dozvoljava da se osećamo lagodno. Najprijatniji materijali su lan i pamuk.

– Preparati za zaštitu od sunčevog zračenja su dodatak uz prethodno pomenute mere, a nikako njihova zamena. Preparat sa zaštitnim faktorom se nanosi minimum 15 minuta pre izlaska na sunce i ponavlja se na svaka dva sata. Zaštitni faktor neće sprečiti potamnjivanje, što predstavlja veliku dilemu kod ljudi, samo ćete biti nežniji prema svojoj koži i sprečiti niz posledica koje izaziva UV zračenje. Nakon sunčanja neophodno je dodatno nahraniti kožu pomoću preparata namenjenim vraćanju vlage i elastičnosti – kaže načelnica Službe za kožne bolesti .

Najbolju zaštitu od posledica izlaganja sunčevim zracima pružaju kreme sa zaštitnim faktorom od 30 pa do 50, koje su dostupne posebno za decu i odrasle, posebno za lice i telo, a kada se odlučujemo za rashlađivanje na kupalištima, potrebno je koristiti vodootporni SPF.

– Tokom letnjih meseci od najvećeg značaja je hidratacija, kako spoljašnja, tako i unutrašnja. Neophodno je povećati unos tečnosti, a posebno vode. Ishrana treba da bude redovna i raznovrsna, bogata antioksidansima koji će pomoći celom telu da se odbrani od UV zraka koje proizvodi naša sjajna zvezda – rekla je dr. Petaković.

Nijedna preplanulost nije zdrava, niti sigurna. Prirodno tamnija put ne znači i prirodnu zaštitu od sunca, takvu kožu treba jednako štititi i negovati.

– Jedan veliki mit koji se proširio među mlađim generacijama jeste da solarijumi služe za pripremanje kože pre sunčanja. Svetska zdravstvena organizacija je 2009. godine proglasila solarijum kancerogenom prve klase. Pre nego što posetite solarijum, razmislite da li je bitniji izgled ili zdravlje. Ja lično biram i preporučujem zdravlje, kao i beli aristokratski ten – naglašava spec. dermatovenerologije, dr. Jovana.

Redovni pregledi kože su obavezni

Od posebne važnosti je redovno pregledanje kože, kako bi se, ako postoji, na vreme uočio problem, i to važi za celu populaciju. Ukoliko ste u rizičnoj grupi od nastanka karcinoma, odlazak kod dermatologa se preporučuje jednom godišnje, dok se prilikom primećivanja nekih promena na koži treba odmah javiti lekaru.

Rizične grupe za dobijanje melanoma

Najteža posledica prekomernog izlaganja suncu jeste pojava melanoma koji je naopasniji oblik karcinoma kože. U grupi koja ima povećan rizik od dobijanja melanoma, sem onih sa brojnim mladežima po telu, su i osobe svetlije puti, ali i ljudi koji su već imali neku vrstu opekotina od sunca.