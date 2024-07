Danas bez struje Parunovac i Makrešane

Zbog radova na elektromreži, danas do 11h, bez struje će biti deo Parunovca (ulice Ljube Ilića, Petra Preradovića i Aleksandra Đorđevića), a deo sela Makrešana (Savska ulica) struju neće imati danas do 14h.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti Kruševac- Pećka (od Prvomajske do Vojvode Mišića i od Pećke do mosta), kao i sela Veliki Kupci, Štitari i Doljane.