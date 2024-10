CINK predstavio novi projekat

Danas je u prostorijama Edukativnog centra održana konferencija za novinare na kojoj je CINK predstavio projekat „Podizanje kvaliteta usluga socijalne zaštite ranjivih grupa u Kruševcu“, koji se sprovodi u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, a koga finansira Trag fondacija uz podršku EU

Projekat je predstavio predsednik Upravnog odbora Centra za istraživačko novinarstvo Kruševac Slaviša Milenković.

– Ovo je prvi projekat javnog zagovaranja kojeg mi sprovodimo. Odlučili smo da socijalne politike i ranjive grupe budu u našem fokusu. To je za nas jedan veliki izazov. Takođe, ovo je prvi projekat na kojem sarađujemo sa Trag fondacijom, koja je izuzetno značajna fondacija civilnog društva, kada je u pitanju javno zagovaranje i aktivizam. Verujem da ćemo iz te saradnje izvući maksimalnu korist i puno toga novog naučiti- ističe Milenković.

Projekat „Podizanje kvaliteta usluga socijalne zaštite ranjivih grupa u Kruševcu“ zvanično je započeo 1. septembra ove godine i trajaće 12 meseci (do 31. avgusta naredne godine).

– To je najduži projekat koji je CINK do sada radio. Do sada smo obično radili projekte koji traju 8, 9 ili 10 meseci, tako da je to novi izazov za nas- kaže on.

Tokom trajanja projekta biće realizovane brojne interesantne aktivnosti.

– Krenućemo sa terenskim istraživanjem o potrebama društveno osetljivih grupa, koje će se odnositi na usluge socijalne zaštite, njihovoj dostupnosti i potencijalnim resursima. Svi znamo da su socijalne politike poprilično nezgodna oblast, a postoje velike potrebe različitih socijalnih grupa. Sa druge strane, institucije često sporije reaguju na te potrebe. Mi ćemo kroz to istraživanje pokušati da sagledamo trenutnu situaciju. Organizovaćemo i nekoliko sastanaka sa predstavnicima lokalne samouprave, institucijama koje se bave socijalnim politikama u našem gradu i odbornicima u lokalnoj Skupštini. Biće održane i info sesije sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje okupljaju pripadnike i pripadnice ranjivih grupa (mlade, penzionere, osobe sa invaliditetom, pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina…). Organizovaćemo obuku za predstavnike tih udruženja, koja će se odnositi na javno zagovaranje, kako bi ojačali njihove kapacitete- navodi Milenković.

Kako kaže Milenković, za drugi deo projekta predviđena je informativna kampanja, kako bi najšira javnost bila obaveštena o ciljevima i očekivanim rezultatima projekta. Pored toga, predviđene su i javne akcije i deljenje flajera.

– Ovo je jedan od velikih izazova za nas, ali verujem da ćemo opravdati očekivanja. Sledeće nedelje ćemo organizovati i seminar za novinare lokalnih medija iz centralne Srbije koji se bave izveštavanjem o društveno osetljivim grupama- zaključuje Milenković.

Cilj projekta je zagovaranje i donošenje odluke o pristupanju i izradi strategije razvoja socijalne politike grada Kruševca za period od 2025. do 2030. godine. Projekat bi trebao da bude završen naredne godine.

Projekat „Podizanje kvaliteta usluga socijalne zaštite ranjivih grupa u Kruševcu“ realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, kojeg Trag fondacija sprovodi uz podršku EU, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije.

O. Milićević