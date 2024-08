Ko je sve danas bez vode?

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15 časova, bez vode će biti Šavrane, Dedina (ulica Svetolika Rankovića od ciglane do kraja ulice), Savska ulica, kao i deo naselja Čitluk (ulice Justina Popovića i Cara Lazara od stovarišta „Plamen“ do škole).

Takođe, zbog rekonstrukcije mreže, danas do 15 sati, bez vode će biti Kruševac – ulica Kolubarske bitke.