Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže i zamene azbest cementnog cevovoda, od danas (19.april) do 9. maja za saobraćaj će biti zatvorena Lomina ulica, na potezu od Vidovdanske do Drinčićeve

U Vodovodu podsećaju da serekonstrukcija vodovodne mreže u Lominoj ulici radi iz dve deonice – od Vidovdanske do Dušanove i od Dušanove do Šumadijske ulice.

Ukupna dužina mreže koje će se u narednom periodu promeniti je 675 metara, a planirana je i rekonstrukcija 60 uličnih priključaka.

Sredstva u iznosu od 11 miliona dinara obezbedili su grad Kruševac i Vodovod, a plan je da radovi traju naredna tri meseca.

D.P.

Zatvara se za saobraćaj deo Lomine ulice

