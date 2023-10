12. uzastopna pobeda Trayalovih fudbalera

U Srpskoj ligi Istok – ništa novo, Gumari su upisali i 12. pobedu i zadržali devet bodova prednosti nad drugoplasiranim Piroćancima

I u 12. kolu trijumf Trayalovih fudbalera! Na domaćem terenu savladali su Radnički iz Svilajnca sa 2:1. Gosti su poprilično namučili Gumare, stigli do vođstva, ali nije to demoralisalo ekipu trenera Momčilovića, koja je golovima Simića i kapitena Gogića, sa bele tačke, stigla do nova tri boda.

U sledećem kolu Trayal gostuje kod Đerdapa u Kladovu.