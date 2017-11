Izložba Slobodanke Stupar u Umetničkoj galeriji

Izložba obuhvata radove nastajale tokom višegodišnjeg procesa fotografisanja stepenica u muzejima, u Umetničkom muzeju u Bonu, Kolumba muzeju, Valraf-Ričarc i Rautnštrauh-Jost u Kelnu, Kaiša Forumu i Muzeju Kraljice Sofije u Madridu, i Muzeju savremene umetnosti u Atini. Poseban deo čine fotografije i video snimljeni u zgradi tada već dugo zatvorenog i u relativno razrušenom stanju, a nedavno ponovno otvorenog Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

Seriju radova pod nazivom Stepenice na dole su i stepenice na gore“, Slobodanka Stupar je izlagala prošle godine u Nišu, kruševačka izložba je dopunjena i novim materijalom, a osmišljena je i realizovana kao ambijentalna celina za specifični prostor Umetničke galerije. Deo polja vizuelnog čini i zvuk, koji je tu kao prenosnik doživljenog, navodi kustoskinja izložbe u Kruševcu, Biljana Grković.

– Kao i potreba za zvukom i neki drugi aspekti su se otvarali u hodu, u toku rada na ovom materijalu. Tako sam u jednom od ponovnih obilazaka muzeja Kolumba napravila seriju fotografija na kojima su prisutne i ljudske figure koje se pomaljaju ili zamiču. [ta opravdava to prisustvo figure u ovoj seriji, za razliku od svih ostalih fotosa prostora koji dišu ispražnjeni i sami (ili pred kojima samo ja dišem!)? Možda upravo to što je ovo prisustvo na granici da to više nije? Na ovo i još neka pitanja nemam odgovore, ovaj projekat će biti zaokružen i završen tek kad sve bude montirano i ozvučeno u prostoru – kaže autorka.

Slobodanka Stupar je diplomirala unutrašnju arhitekturu i grafiku na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a magistrirala je grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti, takođe u Beogradu. Grafiku je specijalizirala na školi lepih umetnosti u Atini. Izlagala je na brojnim samostalnim izložbama u Srbiji i inostranstvu (Atina, Solun, Keln, Minhen, Beč, Edinburg, Varaždin, Zagreb, Dubrovnik…), kao i na grupnim izložbama i kustoskim projektima u zemlji i svetu (Grčka, Kanada, Nemačka, Makedonija…). Dobitnica je velikog broja nagrada, bila je član umetničke grupe Zajednica za istraživanje prostora 1983 – 1986., inicijator i organizator grupnih izložbi jugoslovenskih umetnika u Atini 1987. i 1992. i autorka je više interaktivnih radova i projekata.

Dela Slobodanke Stupar se nalaze u muzejima i javnim kolekcijama u Srbiji, Grčkoj, Nemačkoj, i Norveškoj, kao i u brojnim privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu.

Izložba se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i biće otvorena do 25. novembra.

Izložba Slobodanke Stupar u Umetničkoj galeriji

Izložba obuhvata radove nastajale tokom višegodišnjeg procesa fotografisanja stepenica u muzejima, u Umetničkom muzeju u Bonu, Kolumba muzeju, Valraf-Ričarc i Rautnštrauh-Jost u Kelnu, Kaiša Forumu i Muzeju Kraljice Sofije u Madridu, i Muzeju savremene umetnosti u Atini. Poseban deo čine fotografije i video snimljeni u zgradi tada već dugo zatvorenog i u relativno razrušenom stanju, a nedavno ponovno otvorenog Muzeja savremene umetnosti u Beogradu Seriju radova pod nazivom Stepenice na dole su i stepenice na gore“, Slobodanka Stupar je izlagala prošle godine u Nišu, kruševačka izložba je dopunjena i novim materijalom, a osmišljena je i realizovana kao ambijentalna celina za…