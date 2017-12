Dva slučaja trihinele na području kruševačke opštine

Na području Grada Kruševca u poslednjih nekoliko dana trihineloza je potrđena kod dve divlje svinje. Iz kruševačke Veterinarske stanice apeluju na sve individualne proizvođače da svinjsko meso pre upotrebe obavezno donesu na kontrolu

Imajući u vidu da kreće vreme svinjokolja, veterinarska stanica pozvala je sve individualne proizvođače ali i kooperante, da nakon klanja životinja, uzorke mesa obavezno donesu na kontrolu.

– Iskustvo iz prethodnih godina je da su ljudi, uglavnom oni mlađi, prilično edukovani kada je u pitanju trihinela i da su svesni posledica konzimiranja zaraženog mesa. Za one koji to nisu, važno je napomenuti da se na zaraženoj svinji ne vide znaci bolesti, te da je analiza mesa jedini način da se to utvrdi – kaže Vladan Rajić, veterinar u kruševačkoj Veterinarskoj stanici.

Prema njegovim rečima, lovci imaju zakonsku obavezu da odstreljenu divljač donesu na analizu, što oni redovno i čine, kao i klaničari koji su takođe u obavezi da kontrolišu meso.

– Godišnje obavimo preko 1.500 analiza, uglavnom za potrebe individualnih proizvođača, s tim da je broj obavljenih analiza realno mnogo veći, jer se kod klanica kao jedna analiza računa do 100 komada različitih uzoraka – kaže on.

Kao metode za utvrđivanje larvi trihinele kod životinja rade se digestija i kompresija.

– Za kompresiju, što je obično metoda koju koriste individulani proizvođači treba izdvojiti 500 dinara i te analize stižu u roku od 15 minuta. Metoda digestije koju koriste klaničari kočta 1.800 dinara, a rezultati te analize stižu najkasnije za dva i po sata – kaže Rajić.

Ističe da trihinela izuzetno opasna po zdravlje ljudi, te da cena analize nije skupa ako se ima u vidu do kakvih posledica može da dovede konzumiranje zaraženog mesa.

– Inficirana osoba ostaje praktično invalid celog života jer larva tirhinele može do ostane u mišićima i do 30 godina, a mišić u koji se “naseli” gubi svoju funkciju – ističe on, dodajući da se prvi simtomi bolesti obično javljaju posle tri nedelje, a prati ih uglavnom visoka pa niska temperatura i bolovi u mišićima.

Prenosnici ove bolesti su pacovi i mišoliki glodari, a sviwe se zaraze tako što pojedu pacova, pa sam wim unesu i larve trihinele koje odlaze u određene mišiće.

– Najčešće je to dijafragma, a može biti i srčani mišić, jezik, žvakaća muskulatura – objašnjava Rajić, dodajući da se bolest ne prenosi sa životinje na životinju (osim ako jedna ne pojede zaraženo meso druge ), da se ne može preneti ni sa čoveka na čoveka, ali da se čovek može zaraziti samo sa jednim parčetom mesa ili kobasice od mesa obelele životinje.

U Veterinarskoj stanici kažu da je u prošloj godini, na području kruševačke opštine, trihinela potvrđena kod četiri životinje, dve domaće i dve divlje. Ove godine bolest je do sada registrovana kod dve divlje životinje, što ne umanjuje mogućnost obolevanja domaćih svinja.

Dva slučaja trihinele na području kruševačke opštine

