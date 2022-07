Žurke osnovaca na Slobodištu “zalivene” alkoholom – Za decu niko nije nadležan?

Iako je od početka juna ove godine na Slobodištu organizovano već nekoliko žurki osnovaca, na kojima deca od 12 do 15 godina piju pivo, vino pa čak i žestinu, u Gradskoj, Školskoj i Policijskoj upravi nemaju saznanja ko ih organizuje niti ko ih je odobrio. Sa predstavnicima policije nismo uspeli da razgovaramo ni o problemu prodaje alkohola maloletnicima. U Tržišnoj inspekciji, jedinoj službi od koje smo dobili odgovore o tome, inače nadležnoj za kontrolu trgovaca, ali ne i ugostitelja, o eventualnoj prodaji alkohola maloletnicima, saznali smo da do sada u vezi sa dešavanjima na Slobodištu nisu imali saznanja, te da je dovoljna informacija da se Zakon negde kriši kako bi se izašlo na teren.

“Žurke” koje su, zbog epidemiološke situacije, osmaci na kraju prošle školske godine počeli da organizuju na otvorenom, na obodu Slobodišta, u delu nedaleko od poslednjih kuća iz pravca Rasadnika, postale su, nažalost, neslavna tradicija. Naime, okupljanja malih maturanata, na kojima im se sve češće pridružuju đaci petog, šest i sedmog razdreda, odnosno deca koja imaju od 12 do 15 godina, ovog juna su održana već tri puta.

–U početku nisam shvatala na koju žurku ide moje dete, koje je sada završilo osmi razred. Pominjao je Slobodište, neko ozvučenje, da će biti navodno ograđeno. Tek kada se prvi put vratio i kada mi je rekao da je pio pivo shvatila sam da nešto nije u redu – ispričala je sugrađanka M.R.

Ona je, sledeći put, kada je sin kazao da će ići na žurku, odlučila da ode i da vidi šta se tamo dešava.

–Tamo je postavljeno ozvučenje, mnogo dece se okupi, a najstrašnije je to što većina u rukama drži pivo ili vino, skoro da nisam videla dete sa sokom u ruci – ispričala je naša sagovornica.

Slaže se sa tim da svako treba da brine o svom detetu, gde ide, sa kim se druži, ali napominje da je za žurku saznala baš zato što sa detetom o svemu razgovara.

–Mnogi roditelji uopšte ne znaju da su im deca subotom popodne tamo, ili ako znaju ne znaju kako to izgleda, jer se sve dešava u pristojno vreme, predveče, oko šest, sedam sati i do mraka se glavni deo završi. Roditelji ne znaju da njihova deca pre toga kupe alkohol, što takođe ne bi smelo da se dešava – zakljujučuje ona.

U pokušaju da saznamo ko organizuje te žurke, ko je dao odobrenje te da li neko tokom ovih okupljanja brine o deci, obratili smo se Gradskoj, Policijskoj i Školskoj upravi.

U Gradskoj upravi, odnosno Komunalnoj miliciji, nam je rečeno da ona nije nadležna za ta okupljanja, ali da iz predostrožnosti, kada sazna za ta dešavanja, obilazi taj deo grada.

Ovašnja Školska uprava nema saznanja o tim žurkama.

-Raspust je za sve đake počeo, mi o tim žurkama ništa ne znamo. Iza organizacije tih žurki ne stoji ni Školska uprava, niti bilo koja osnovna škola u Kruševcu – kaže Zoran Asković, načelnik Školske uprave Kruševac.

Iz Policijske uprave Kruševac o pomenutim žurkama, ni nakon više od nedelju dana od kada smo poslali pitanja, nismo dobili nikakav odgovor. Očekivali smo da bi policija trebalo da ima neku informaciju, jer je reč o događaju koji se dešava na javnom mestu, a okupi više od 500 učesnika.

Odakle maloletnicima alkohol?

Sa predstavnicima policije nismo uspeli da razgovaramo ni o tome koliko je česta prodaja alkohola maloletnicima, kakva su njihova saznanja o tome, da li i na koji način kontrolišu ugostitelje, koliko često to čine. Odgovore na ta pitanja čekamo već dvadesetak dana.

Odgovore o ovom problemu dobili smo od ovdašnje Tržišne inspekcije, koja kontroliše trgovce i objekte u kojima se prodaju alkoholna pića.

Odredbama Zakona o zaštiti potrošača zabranjena je prodaja, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, potom duvanskih proizvoda i pirotehničkih sredstva licima mlađim od 18 godina. U slučaju sumnje da lice koje kupuje alkohol nije punoletno, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkoholno piće, dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

-Trgovci imaju zakonsko pravo da, ako im je neko sumnjiv u smislu godina starosti, traže bilo kakav dokument kao dokaz o punoletstvu da bi prodali alkohol. Znam da ovo pravo trgovci u Beogradu češće koriste nego u našem gradu, a ono je veoma značajno, jer to je jedan od načina da se prodaja alkohola malotenicima spreči – kaže za KruševacGrad.rs Goran Azdejković iz kruševačke Tržišne inspekcije.

Ukoliko tržišni inspektor zatekne trgovca da prodaje alkohol maloletniku, izdaje se prekršajni nalog na licu mesta. Kazna za pravno lice iznosi 50 hiljada dinara, osam hiljada dinara za odgovorno lice, a 30 hiljada dinara za preduzetnika.

U 2022. godini evidentirano je samo osam predstavki koje se odnose na prodaju alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i pirotehničkih sredstva na nivou Srbije, od ukupno 2.390 primljenih predstavki u Ministarstvu trgovine, turzima i telekomunikacije. Broj pomenutih predstavki prošle godine bio je takođe osam u odnosu na ukupno 8.400 predstavki za celu tu godinu.

–Prošle godine smo imali samo jednu prijavu u Kruševcu koja se ticala prodaje alkohola maloletnicima. Sugrađanin je telefonom prijavio da se alkohol prodaje u jednoj radnji u blizini vrtića „Labud“ u Pejtonu. Kada smo razgovarali sa trgovcima oni su rekli da nikad ne bi prodali alkohol mladima i da im znači što smo ih potsetili da mogu da legitimišu – ističe Azdejković.

Baš zbog malog broja prijava, ovakve kontrole nisu deo redovnog inspekcijskog nadzora.

-Višegodišnjim praćenjem ovog problema evidentiran je minimalan broj prestavki koje se tiču prodaje alkohola maloletnicima u odnosu na ukupan broj predstavki, tako da ova oblast sa dela nadležnosti tržišne inspekcije ne predstavlja visok rizik i zbog toga nije u planu redovnog inspekcijskog nadozora – objašnjava Azdejković.

Kada inspekcija reaguje?

Dovoljno je saznanje da se Zakon negde kriši kako bi inspekcija izašla na teren.

–Dovoljno je da postoji saznanje, to je za nas inicijativa za postupanje i za kreiranje vanrednog inspekcijskog nadzora. Mi smo dužni da postupimo kako god da se to završi, a u većini slučajeva se utvrdi da trgovac nije znao da se radi o maloletnom licu jer izgled ne odaje godine. Opet, trgovci gledaju da dođu do zarade i da što više prodaju, tako da je to „vrzino kolo“- navodi naš sagovornik.

Ipak, ovom problemu treba govoriti, a sugrađani treba da znaju da mogu da ga prijave. O maloletničkim samoorganizovanim žurkama na Slobodištu Tržišna inspekcija nema saznanje.

-Da se alkohol prodaje u objektima u blizini Slobodišta niko nam nije prijavio. Podsećam građane da im mi stojimo na raspolaganju i da ćemo uraditi svoj deo posla. Važno je pričati o ovom problemu, barem u psihološkom smislu jer dajete za pravo građanima da veruju da postoji način da se problem reši i ublaži. Dobro je da imamo ovakve zakone, jer Zakon deluje preventivno na sve to, ali mislim da je važno i ono što deca „vuku“ iz porodičnog vaspitanja – navodi on.

Inače, tržišna inpekcija nadležna je za inspekcijski nadzor trgovaca koji prodaju alkoholna pića, a turistička za nadzor ugostitelja koji uslužuju pića. S tim u vezi, u zavisnosti od toga gde su videli da se alkohol prodaje maloletnicima, građani mogu da prijave ovim inspekcijama, a prijava je moguća i preko kol centra Ministarstva koji predstavlja jedinstvenu tačku za prijave građana.

Kruševljani koji primete da se maloletnim licima prodaje alkohol mogu anonimno prijaviti preko telefona 037/439861 ili putem mail adrese: [email protected] .com.rs .

E.G.