Župa i Jastrebac podelili bodove

Postavljeno: 25.08.2025

U komšijskom derbiju u 2. kolu Zone Zapad, u Aleksandrovcu su se sastale domaća Župa i gostujuća ekipa Jastrebac iz Velikog Šiljegovca i podelile bodove 1:1(0:1).

Poveli su Šiljegovčani na samom početku utakmice u 5. minutu kada je strelac bio Stefan Lukić.

U drugom poluvremenu, u 52. minutu utakmice Aleksandrovčani su preko Ivana Ivanovića poravnali rezultat na 1:1, sto će se kasnije ispostaviti kao konačan rezultat na ovoj zanimljivoj fudbalskoj utakmici.

Ostali rezultati 2. kola Zone Zapad: SFS Borac-Vinogradar 2:1, Župa-Jastrebac 1:1, Napredak-Mladi Borac 3:2, Orlovi-Radnički 3:2, OFK Kopaonik-Sloga (D) 0:1, Lugomir-Sloga(C) 2:2.

I.M.

 

