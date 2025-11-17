Župa bolja u komšijskom derbiju

U poslednjem 14. kolu jesenjeg dela prvenstva u Aleksandrovcu je odigran komšijski derbi između domaće ekipe Župe i gostujućeg Vinogradara iz Zleginja, a slavili su domaćini minimalnim rezultatom – 1:0 (1:0)

Strelac pobedonosnog gola je bio mladi Teodor Serdarević na početku meča u 4. minutu.

Imala je domaća ekipa još tri prilike za postizanje gola. Vinogradar je u nastavku susreta diktirao tempo, bio bolji ali nije uspela gostujuća ekipa da stvori ozbiljniju priliku koja bi ugrozila golmana domaće ekipe Blagojevića.

Župa je ovom pobedom sa poslednje pozicije skočila na desetu sa 14 bodova, dok je poslednje mesto prepustila Vinogradaru koji je osvojio 12 bodova.

I. M.