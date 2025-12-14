Znamenite srpske porodice: Cukići – potomci vojvode župskog Pavla Cukića

Porodica Cukić koja je iznedrila mnoge istaknute ličnosti naše istorije vodi poreklo od vojvode župske knežine kruševačke nahije, učesnika Prvog i Drugog srpskog ustanka Pavla Cukića.

Vojvoda Pavle Cukić – gospodar Župe

Vojvoda župske knežine kruševačke nahije od 1806. do 1812. godine bio je Pavle Cukić, rodom iz Krčmara.

Ličnost Pavla Cukića

Kosta Nenadović o njemu piše: „Vojvoda Pavle Cukić bio je povišeg stasa, koštunjav, umereno suvonjav, lep čovek, vrlo pošten u karakteru i veliki junak“.

Vuk Karadžić opisuje još jedan događaj u kome je Pavle Cukić iskazao otvoreno nepoštovanje Karađorđu. Pavle se posvađao sa svojim momcima oko zaplenjenog turskog konja, a kada je Karađorđe dao konja momcima postupio je nesvakidašnje. U toku noći, Pavle je izveo konja iz štale u topolska žita, odsekao uši i rep i naredio seljanima da ga takvog samo Karađorđe može uzeti. Potom je Pavle Cukić sa nekoliko momaka otišao put Župe aleksandrovačke sa namerom da podigne narod protiv Turaka.

Vojvoda župski

Pavle se uputio u kruševačko – župski kraj gde je formirao svoju četu ustanika. Vršio je brojne upade u pogranične delove tako da je već smatran starešinom Župe. Nakon osvajanja Kruševca, januara 1806. predsednik Sovjeta Mladen Milovanović ga postavlja za vojvodu u Župi sa sedištem u Trsteniku (današnji Stari Trstenik kod Stopanje). Sagradio je šanac u Kožetinu kojeg su leskovački Turci napali na Markovdan, 25. aprila /8. maja 1806. godine, ali su odbijeni.

U jednom svom pismu Karađorđe pominje kruševačke vojvode Đorđa Simića, Pavla Cukića i vojvodu Zdravka. Antonije Pljakić je 1812. postavljen za starešinu od Moravice do Topoljaka.

Ubistvo Pavla Cukića 1817.

Pavle Cukić je ubijen nakon što je podigao bunu protiv kneza Miloša krajem marta 1817. godine, a sutradan je pušten proglas da je poginuo pošto je pao sa konja. Odsečena Pavlova glava odneta je u Beograd. Prema drugoj tvrdnji Pavlova odsečena glava je odneta u Raču i bila je izložena u Majinoj kafani, da bi se zastrašio narod.

Milan Đ. Milićević tvrdi da je knez Miloš poslao Cukića muselimu u Kragujevac. Odmah je opremljen i s pismom poslat za Beograd. Cukića usednu na konja, a noge mu zakuju ispod konja u bukagije. Putujući tako dođu u Rogaču i tu zanoće. Sutradan, kada je trebalo nastaviti put, Cukić je nađen mrtav. U Rogači se pričalo da je Cukić, znajući da će biti mučen i pogubljen, ispio otrov koji je nosio u prstenu. Pratioci su mu odsekli glavu i odneli je u Beograd, a telo je ukopano u Rogači.

Potomstvo

Vojvoda Pavle Cukić dva puta se ženio. Imao je vanbračnog sina koga je usinio – Petra Lazarevića Cukića, koji je sa Anom, kćerkom vojvode Petra Nikolajevića Molera imao sina Kostu Cukića, ministra finansija.

Druga žena, udovica vojvode Pavla Cukića, u drugom braku sa kapetanom Stevanom Piroćancem dobila je sina Milana Piroćanca, državnika, predsednika 31. Vlade Srbije.

Kmet Grgur Cukić iz sela Pleš

U župskom selu Pleš, 1842. godine, pominje se kmet Grgur Cukić, koji zajedno sa botunjskim kmetom Simom Popovićem, Nešom Petrovićem iz Bivolja i Živkom Nikolićem iz Sušice upućuje „prozbu (molbu) Srba ruskom caru“ da im se vrati knez Mihajlo Obrenović.

Cukići u kozničko – župskom kraju

Prisustvo Cukića u kozničko – župskom kraju može objasniti zašto se Pavle Cukić samonicijativno uputio u ovaj kraj da bi u njemu prikupio ustaničku vojsku, 1806. godine. Sam se proglasio vođom, a to će Mladen Milovanović ozakoniti proglasivši ga vojvodom Župe. Moguće je razumeti razloge zašto je Pavlov sinovac Vasilije Cukić upućen za načelnika Kozničkog sreza.

Pošto su se uključili u rat protiv Turaka, 1739. godine, Cukići su napustili Krčmare pod Jelečom i prešli u Plešin na izvorištu Deževske reke. Odatle su se preko Jošanice uputili u kozničko -župski i zasnovali sela Pleš i Vitkovo. Drugi deo Cukića se uputio preko Zapadne Morave u Levač, u selo Pčelice kod Rekovca.

Vasilije Cukić, načelnik kozničkog sreza (1813 – 1873)

Marinko, najstariji sin Petra Cukića je imao tri sina: Janka (1797 – 1861) trgovac, Nikolu (1803 – 1841) i Vasilija (1813 – 1873) koji je bio kapetan u Župi, a potom načelnik Kozničkog sreza sa sedištem u Brusu od 1842. do 1858.

Kao poručnik je upućen u Župu gde boravi u selu Vitkovu. Potom je postao kapetan i načelnik Kozničkog sreza sa sedištem u Brusu od 1842. do 1858. Dok je bio načelnik Kozničkog sreza Vasilije Cukić je dao da se sagradi česma u selu Vitkovu kod Aleksandrovca, 1844. godine, u čast svog strica, vojvode Pavla Cukić. Na ovoj spomen ploči Vasilije je označen kao kapetan. Godine 1849. on se potpisuje kao potporučnik, a 1855. kao kapetan.

Penzionisan je nakon povratka kneza Miloša na vlast 1859. i nastavio da živi u Krčmarima, gde je i umro 1873. godine.

Petar Lazarević Cukić (1795 – 1849) načelnik okruga kruševačkog i prvi upravnik Beograda

Pukovnik Petar Lazarević Cukić (1795 – 1849) bio je načelnik okruga kruševačkog i prvi upravnik grada Beograda.

Petar Lazarević Cukić rođen je u Stopanji kod Kruševca. Bio je vanbračni sin i posinak vojvode Pavla Cukića. Vojvoda Pavle Cukić dao je Petra Cukića na staranje knezu Milošu, pa je Petar Cukić odrastao u knez Miloševoj kući. Moguće je da je bio Karađorđev vanbračni sin, pa ga je Pavle Cukić zato usvojio.

Neimenovana majka Petrova bila je ljubavnica Karađorđeva u vreme kada je sa Stankom Arambašićem boravio u tom kraju.

Pavle Cukić je usvojio Petra po naredbi Karađorđeve supruge Jelene na isti način kako je pristao na njen zahtev da ubije Karađorđevu ljubavnicu Marjanu.

Tvorac urbanističkog plana Kruševca, Trstenika i Kraljeva

Petar Lazarević Cukić izradio je urbanistički plan Karanovca (Kraljeva) i današnjeg Trstenika „po ugledu na glavni trg Pariza“.

Pukovnik Petar Lazarević je, 1836. godine, „žitelje čaršije kruševačke kako s kućama, tako i s dućanima iz onih bara i kalovitog mesta, na brdo premestiti naredio“, a tom prilikom je preseljeno i selo Bivolje.

Koliko je bio sposoban i ispred svog vremena, ukazuje podatak da je kao okružni načelnik u Kruševcu, na turskoj granici uveo karantinski zatvor, kako bi bilo sprečeno unošenje opasne zaraze.

Načelnik Kruševačkog okruga (1839 – 1842)

Jula 1837. godine, Lazarević je postavljen na mesto ispravnika Kruševačkog okruga. Ukazom od 25. februara/ 9. marta 1839. postavljen je za kruševačkog okružnog načelnika.

Nastojao je da suzbije pobunu kruševačkog garnizona u vreme bune Jovana Obrenovića, što jasno govori da se opredelio protiv svog dotadašnjeg zaštitnika, kneza Miloša.

Lazarević je sve do 1842. godine ostao na mestu okružnog načelnika u Kruševcu. U vreme Vučićeve bune bio je na strani ustavobranitelja.

Umro je 8/20. marta 1849. u Beogradu, a opelo u Sabornoj crkvi održao je mitropolit Petar Jovanović. Besede su govorili arhimandrit Gavrilo Popović i mladi Jovan Ristić, tada „prvi prevashodni“ među licejcima, koji je tom prilikom napomenuo da „zvona što potresaju vazduh nad Beogradom tim svojim glasima pričaju ko je bio Petar Lazarević Cukić“. Na poslednji ispraćaj su došli knez Aleksandar Karađorđević i kneginja Persida, kao i brojni činovnici.

Pukovnik Petar Cukić, načelnik okruga kruševačkog, upravitelj Beograda, punomoćnik kneza Miloša, varoški knez u Karanovcu, bio je oženjen Anom Molerović, kćerkom vojvode Petra Nikolajevića Molera. Knez Miloš je njihovo svadbeno veselje priredio u kneževom dvoru u Topčideru.

Petar i Ana Cukić imali su sinove dr Kostu Cukića, ministra finansija i Lazara Cukića, koji je 1857. bio potporučnik i državni stipendista, i kćerke Jelisavetu udatu Petronijević i drugu kćerku udatu za Miloša Milojevića. Nakon Anine prerane smrti, oženio se Marijom Jovanović sa kojom je imao sina Milana Cukića (student Liceja 1852.).

Ognjen Milićević

Foto: Crtež Feliksa Kanica, Srpska enciklopedija, biblioteka Jefimija