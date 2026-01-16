Zmajevi uspešni u Sloveniji

Postavljeno: 16.01.2026

U slovenačkom gradu Ravne na Koroškem održan je nacionalni turnir „Badmintonček – Badmintončica“, koji je održan desetu godinu za redom, uz učešće mladih takmičara iz više evropskih zemalja. Takmičili su se u pojedinačnim konkurencijama uzrasta do 9, 11, 13 i 15 godina

Srpski sportisti su se okitili sa šest medalja – tri zlatne i tri srebrne. Svi su članovi kruševačkih Zmajeva i bili su predvođeni trenerom Draganom Antićem.

U najstarijoj konkurenciji za muškarce Mihajlo Pantić se domogao trofeja bez izgubljenog meča. U finalu je savladao klupskog saigrača Iliju Vulića, kojem je tako pripalo srebrno odličje. U istoj uzrasnoj kategoriji Miona Barišić zauzela je drugo mesto.

Marija Savić je bila najuspešnija u uzrastu do 13 godina. I u ovom slučaju su se dve Srpkinje borile za tron, a Savićeva je bila bolja od Nikoline Vulić, koja se na kraju zadovoljila srebrom.

U konkurenciji do 13 godina, B kategorije, Lana Barišić je osvojila najsjajniju medalju i potvrdila fenomenalno izdanje Kruševljana u Sloveniji.

Sjajan početak takmičarske godine za nas. Svi igrači su pokazali trud, dobru energiju i igru tokom turnira i zasluženo osvojili medalje. Ovaj rezultat je dodatan motiv da nastavimo da radimo još jače i sa istim entuzijazmom, uz veru da će i naredni turniri doneti dobre rezultate i mnogo razloga za zadovoljstvo – rekao je trener Dragan Antić.

I. Mitić

