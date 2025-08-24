Zlato za Vasu Radojevića iz STK Ping Pong

Na međunarodnom stonoteniskom turniru „Nikica Vujadinović” u Beranama (Crna Gora) Vasa Radojević iz STK Ping Pong osvojio je zlatnu medalju u kategoriji mlađi kadeti i podigao pehar „Berane 2025“ bez poraza.

Čestitamo našem sugrađaninu na postignutom uspehu.