Zlato za Vasu Radojevića iz STK Ping Pong

Postavljeno: 24.08.2025

Na međunarodnom stonoteniskom turniru „Nikica Vujadinović” u Beranama (Crna Gora) Vasa Radojević iz STK Ping Pong osvojio je zlatnu medalju u kategoriji mlađi kadeti i podigao pehar „Berane 2025“ bez poraza.

Čestitamo našem sugrađaninu na postignutom uspehu.

