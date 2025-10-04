Zlato dostiglo rekordnu cenu

Cena zlata u Srbiji 1. oktobra je dostigla rekordnih 12.392 dinara po gramu, što predstavlja značajan porast u odnosu na početak godine, kada je iznosila oko 9.500 dinara. Ovaj skok od gotovo 30% privukao je pažnju investitora i građana koji traže sigurno utočište za svoj kapital

Istovremeno, u Americi je cena zlata porasla šesti put zaredom i dostigla novi rekord od 3.895 dolara po unci, što predstavlja rast od skoro 50% ove godine i najjači godišnji učinak od 1979. godine.

Analitičari ističu da je rast cene zlata posledica globalnih ekonomskih nesigurnosti, smanjenja kamatnih stopa u velikim ekonomijama i povećane potražnje za investicionim zlatom.

U Srbiji se ovaj trend odražava kroz povećanu prodaju zlatnih poluga i kovanica, kao i kroz sve veće interesovanje građana da zlato koriste kao zaštitu od inflacije i valutnih fluktuacija.

Stručnjaci upozoravaju da potencijalni investitori pristupaju tržištu oprezno i da se konsultuju sa finansijskim savetnicima pre donošenja odluka o ulaganju u zlato.

Pravilno planiranje ulaganja omogućava optimizaciju portfolija i smanjenje rizika u trenutnim nestabilnim tržišnim uslovima.

J.S.