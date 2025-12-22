Zlatna povelja UNS- a Slobodanu Radičeviću

Udruženje novinara Srbije (UNS) dodelilo je ovogodišnju Zlatnu povelju Slobodanu Radičeviću, dugogodišnjem članu i bivšem predsedniku Izvršnog odbora, kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju novinarske profesije, unapređenju prava novinara i jačanju položaja lokalnih medija

U obrazloženju žirija istaknuto je da je Radičević tokom više od trideset godina aktivnog angažmana u UNS-u ostavio snažan i prepoznatljiv pečat, naročito u zastupanju interesa lokalnih redakcija, iz kojih i sam potiče. Njegovo delovanje bilo je usmereno na unapređenje bezbednosti novinara – kroz učešće u izradi zakonskih rešenja, rad u brojnim radnim grupama, javne nastupe, ali i neposrednu podršku kolegama na terenu.

Posebno je naglašena Radičevićeva uloga u unapređenju sistema projektnog sufinansiranja medija, koji je za mnoge lokalne redakcije od ključnog značaja za opstanak. Prema oceni žirija, dao je važan doprinos zalaganjem za transparentnije i pravičnije kriterijume raspodele sredstava.

Kao predsednik Izvršnog odbora UNS-a dosledno je štitio interese kolega, profesije i samog Udruženja- navodi se u obrazloženju Zlatne povelje.

Pored Radičevića, UNS je ove godine dodelio i nagrade za životno delo Branislavu Gulanu, novinaru, analitičaru i publicisti, kao i Veranu Matiću, novinaru i predsedniku ANEM-a. Nagrada za najbolji godišnji uređivački koncept „Dimitrije Davidović“ pripala je urednici RTS-a Jeleni Božović, dok je Specijalna nagrada „Žika M. Jovanović“ dodeljena Bojanu Cvejiću za publikaciju „Kodeksi novinara Srbije od 1965. do 2025. godine“.

Nagrade „Laza Kostić“ dobili su Velimir Perović (vest i izveštaj), Jelena S. Spasić (reportaža) i Vladislav Filipović (karikatura), dok je priznanje za fotografiju „Jaroslav Pap“ uručeno Nenadu Mihajloviću. Ove godine nije dodeljena nagrada „Bogdan Tirnanić“ za komentar ili kolumnu.

Svečana dodela priznanja održana je je juče na Dan UNS-a, 21. decembra u 12 časova, u Pres centru UNS-a u Beogradu, kada je uručena i nagrada „Aleksandar Tijanić“ za borbenost u novinarskom izražavanju. Nagradu je Radičeviću dodelio predsednik UNS- a Živojin Rakočević.

– Počastvovan sam zaista što ovim priznanjem ulazim u krug onih kod kojih je prepoznata posvećenost u očuvanju i razvoju naše najstarije i najveće esnafske organizacije Udruženju novinara Srbije, koja je kroz 144 godine postojanja preživelo različita iskušenja – rekao je Radičević na dodeli priznanja.

Izvor: Temnić info

foto: YouTube screenshot Pres centar UNS; Pres centar UNS-a