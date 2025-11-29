Zimske gume obavezne tokom hladne sezone

Sa dolaskom hladnijih dana, vozači u Kruševcu sve češće posećuju vulkanizere kako bi zamenili letnje gume zimskim

U gradu postoji mnogo servisa, pa iako sezona zamene traje nekoliko nedelja, gužve nisu velike, a pravilno pripremljeno vozilo znatno doprinosi bezbednosti u saobraćaju.

Pravovremena promena guma nije samo obaveza, već i značajna mera predostrožnosti. Zimski pneumatici obezbeđuju bolje prijanjanje na kolovozu, kraći put kočenja i manji rizik od nesreća, što posebno dolazi do izražaja kada su putevi prekriveni snegom ili poledicom.

– Od 1. aprila do 1. novembra smo obavezni da imamo zimske pneumatike i zakonodavac je predvideo novčane kazne, kako za fizička, tako i za pravna lica, gde u nekim slučajevima, u zavisnosti od toga da li je pravno ili fizičko lice, sa manjim profilom gume, te novčane kazne su veće od seta četiri gume. Preporuka je i zbog bezbednosti nas kao vozača, učesnika u saobraćaju, da imamo zimske pneumatike zbog prijanjanja na kolovozu kada su tu sneg i poledica jer je prag kočenja mnogo kraći sa zimskim gumama, može se izbeći udes. Univerzalne gume se preporučuju uslovima gde nema snega, međutim one se troše dosta više, a prag kočenja i uslovi vožnje su drugačiji leti i zimi. Preporuka je da imamo dva seta guma, jedan set jeste jeftiniji ali se brže troši – objasnio je direktor Auto-moto saveza Kruševac Velibor Jovanović.

Pored zakonske obaveze, posedovanje adekvatnih zimskih guma štedi i novac na duže staze, jer pravilno održavanje i upotreba dva seta guma produžava njihov vek i smanjuje troškove popravki izazvanih proklizavanjem ili nezgodama na snegu i poledici.