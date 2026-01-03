Zimska nega vina – zamke i kako ih izbeći

Za kvalitet vina zimski period je ključan. Zima je vreme kada vino spolja izgleda mirno ali iznutra se i dalje dešavaju važne reakcije.To je period kada se prave greške koje kasnije mogu da dovedu do mutnoća, mana, oksidacije ili gubitka arome. Zato treba istaći pregled 7 najčešćih zimskih grešaka i jednostavna rešenja kako da se izbegnu

Piše: Slađana Cvetković, Savetodavac za prehrambenu tehnologiju PSSS Kruševac

Prva najčešća greška je nedovoljno sumporisanje vina. Slobodan SO₂ pada tokom vremena, pa može da se desi da vino oksidiše i da dođe do „umanjenja arome“. Pored toga javljaju se neželjeni mirisi (kuvano, jabukovo sirće, orašasto). Ono što svakako treba uraditi je sledeće:

– kontrolisati SO₂ svakih 4–6 nedelja

– dopuniti na 25–35 mg/L slobodnog SO₂

– rezervoare držati punim do vrha

Ako se vino ne pretače dovoljno često, talog može dati sumporaste tonove vinu, miris na pokvareno jaje kao i težak i mastan ukus. Stoga je preporučljivo jedno pretakanje na 30–45 dana, ili ranije ako se formira deblji talog.

Zimski meseci su idealni za bistrenje (ovo se posebno odnosi na bela vina). Ako se bistrenje iz bilo kog razloga odlaže može doći do toga da je vino proteinski nestabilno, javlja se mutnoća u boci ali i boja i aroma se brže kvare. Stoga treba upotrebiti bentonit za proteinsku stabilnost, primeniti hladnu stabilizaciju kod belih vina, a kasnije se preporučuje fina filtracija.

Ako se predugo vino drži na grubom talogu, što mnogi misle da talog čuva vino , to može da izazove gorke note kod vina, sumporaste mirise kao i krajnje nepoželjan metalan ukus. Samo fini talog u kontrolisanim uslovima ima pozitivan efekat. Ovde treba primeniti jedno pravilo: Pretači kada talog prekrije dno rezervoara više od 0,5 cm.

U proizvodnji vina loše higijenske navike u podrumu prave ogroman problem. Tokom zime mnogi ne čiste dovoljno opremu, creva, pumpe i sudove jer „nema posla“. A tada se gomilaju bakterije sirćetnog vrenja, gljivice kao i depoziti koji kvare vino. Higijena podrumskog prostora mora biti stalna, čak i kada se čini da vina miruju.

Posebno treba voditi računa oko hladnoće i promene temperature. Nagla oscilacija temperature može izazvati stvaranje kristala vinske kiseline, razna zamućenja usled čega dolazi i do pada stabilnosti. Treba imati na umu da je idealna zimska temperatura vina: 8–12°C, pa zato treba izbegavati prostorije sa promajom i naglim promenama temperature.

Prilikom nege vina tokom zime nikako ne treba zanemariti oksidacije tokom zime. Čak i male količine vazduha mogu da naprave štetu. Takve greške izazivaju nepotpuni sudovi, labavi poklopci, ali i otvoreno pretakanje. Rešenje je da se uvek drže sudovi napunjeni do vrha, proveravati ventile i dihtunge i koristiti pumpu koja pravi što manje turbulencije.

Izbegavanjem ovih 7 grešaka, buduće vino će ostati stabilno, imati čist miris i zadržati aromu te biti spremno za proljećno punjenje.