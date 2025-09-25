ŽFK Napredak u subotu dočekuje Jagodinu

U okviru 6. kola Prve lige Srbije, fudbalerke Napretka će se u subotu, 27. septembra od 15.30 sati, sastati sa ekipom Jagodine na stadionu Radomir Mićić – Miče

Nakon pet pobeda iz pet odigranih utakmica, iz ŽFK Napredak poručuju da se za ovaj susret spremaju kao da im je presudan za dalji tok takmičenja.

Golmanka kruševačke ekipe, ujedno i omladinska reprezentativka, Marta Terzić ističe da je stručni štab tražio maksimalnu koncentraciju u ovoj utakmici, te dodaje da se nadaju nastavku pobedničke serije.

– Pozivam i naše verne navijače da dođu u što većem broju i da se sa nama na kraju utakmice raduju još jednoj našoj pobedi i osvajanju nova tri boda. Optimizam nam daje i činjenica da iz kola u kolo igramo sve bolje, da smo na četvrtoj utakmici zaredom sačuvali mrežu, a da su napadači raspoloženi i da su postigli 20 golova na pet utakmica. Zato želimo da taj kontinuitet nastavimo i protiv Jagodine – optimistično je istakla Marta Terzić.

I. M.