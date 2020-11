ŽFK Napredak Junior šampion Razvojne lige

Fudbalerke kruševačkog Napredak Juniora (do 15 godina) osvojile su prvo mesto u prvom delu šampionata Razvojne lige FSS. One su poslednji, trinaesti meč protiv ŽFK Rosulje u Vlasotincu dobile službenim rezultatom O:3

– Domaćin je imao na raspolaganju samo tri fudbalerke. Želele su da im mi pozajmimo igračice, ali nismo želeli da pravimo cirkus od meča, bez potrebe, jer je samim tim registrovan službenim rezultatom – kaže trener Damir Živković.

U pauzi, do starta drugog dela prvenstva, Napredak Junior, pored istalog, po tradiciji ima obavezu i učešća u Mini maksi ligi i učesća na turnirima.

Lj.Marković

