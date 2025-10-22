Zepter Dani zdravlja u Kruševcu – besplatno savetovanje i edukativna prezentacija

U okviru promotivne kampanje posvećene zdravlju i prevenciji, kompanija Zepter Srbija organizuje događaj pod nazivom „Zepter Dani zdravlja“, koji će se održati u Kruševcu, u sredu 22. oktobra, sa početkom u 18.00

Posetioci će imati priliku da otkriju prednosti BIOTRON® hipersvetlosne terapije, inovativne metode koja doprinosi unapređenju zdravlja i opštem osećaju blagostanja. Kroz besplatno savetovanje i edukativnu prezentaciju, stručni tim Zeptera predstaviće proizvode namenjene očuvanju sopstvenog zdravlja i zdravlja najbližih.

Dani zdravlja predstavljaju odličnu priliku za sve građane da se informišu o savremenim načinima poboljšanja kvaliteta života, ali i da dobiju korisne savete stručnjaka o pravilnoj upotrebi Zepter proizvoda i značaju preventivne brige o zdravlju.