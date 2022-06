Želja za odlaskom na more jača nego ikada

Redovi za preuzimanje pasoša, gužve u turističkim agencijama i kupovina preparata za sunčanje jasan su znak da su pripreme za odlazak na letovanje u jeku. Nakon dve neizvesne i teške godine za turizam u Srbiji i svetu, želja za odlaskom na more jača je nego ikada. Već u decembru prošle godine rezervisan je veliki broj aranžmana

Iako aktuelna poskupljenja nisu zaobišla ni letovanja, od mora se ove sezone ne odustaje. Izbor je velik, cene šarolike, a potreba za odlaskom na odmor, nakon perioda zatvaranja granica a potom i putovanja pod posebnim uslovima, jača je nego ikada.

Prva interesovanja i gužve počele su početkom decembra prošle godine, kada su hotelijeri davali velike popuste. U prva četiri meseca rezervisan je veliki broj aranžmana, pa je sada teže naći primamljivu ponudu.

O najtraženijim destinacijama, aranžmanima i cenama razgovarali smo sa vlasnicom turističke agencije Luna Lux Slavicom Radonjić.

–Naši sugrađani su pre korone imali naviku da od novembra razmišljaju o letovanju i da prilikom rezervacije dobijaju ogromne popuste koje nam daju hotelijeri. Pojava korone je putnike omela u ranim rezervacijama zbog straha i neizvesnosti. Međutim, za sezonu leto 2022. vratila se navika naših sugrađana, tako da su rezervacije krenule već u decembru 2021. godine iako situacija sa koronom tada nije bila najsjanija. Veliki broj rezervacija je odrađen do 31. marta, do kada su trajali popusti, a od 1. aprila su krenule regularne cene – rekla je naša sagovornica za KruševacGrad.

Poslednje dve godine Srbija je bila jedina alternativa za letovanje, pa je ove godine interesovanje za našu zemlju prilično manje.

–Naša Srbija je prelepa zemlja, ali je negde nepisano pravilo da je more sinonim za letovanje. Srbija je u doba korone bila aktuelna kao jedina i sigurna opcija. Našisugrađani su tada obišli delove Srbije za koje nisu ni znali da postoje, ali su se prezasitili i rešili da naprave pauzu. Sada su željni inostranstva, jer je njimaneophodno more, a Srbija ostaje kao alternativa za vikend varijante.

Najpovoljniji meseci su maj, jun i septembar, dok za letovanje od 15. jula do 15. avgusta treba izdvojiti najviše novca.

–Pa cene letovanja su kao piramidai taj vrh piramide, odnosno najveće cene letovanja su upravo u tom periodu.Putnici, koji su komotniji sa slobodnim danima i odmorima, preferiraju dva godišnja odmora, u junu i septembru, po ceni jednog u samom špicu sezone.

Problem ove sezone, za sve destinacije koje uključuju avio-prevoz, je poskupljenje goriva. Zbog aktuelne situacije u svetu, cena kerozina je drastično porasla, pa je neophodna doplata od 40 evra po putniku.

–Cena aranžmana ostaje ista, ne menja se cena hotela, već se samo doplaćuje cena goriva i to je minimalna doplata s obzirom na poskupljenje u iznosu od 40 evra. U principu, nije prijatna situacija da zovete putnike i obaveštavate ih o doplati, ali većina je videla na vestima pa i sami donose doplatu. Problem predstavlja zakup novih čartera, što će drastično uticati na cenu. Mesta na avionima je sve manje, jer je interesovanje za avio–destinacije ogromno.

Kruševljani se ove godine najviše odlučuju za letovanje u Turskoj. Pored božanstvenih plaža i ljubaznosti ugostitelja, ljude je privuklo i ukidanje protokola za kovid.

–Ono što je za sada obeležilo ovu sezonu je ukidanje svih uslova ulaska i ograničenja vezano za kovid, od 1. juna kada su Turska i Italija u pitanju.Antalijska regija je uvek hit. Putnici koji jednom odu, iznova i iznova se vraćaju toj destinaciji, možda samo menjaju gradove. Za određeni novac dobiju baš najbolji ugođaj i tamo je odnos cene i kvaliteta idealan. Hoteli sa 5 zvezdica u toj regiji pružaju maksimalni kvalitet usluge i servisa.

Školarci i mladi, kojima ne smeta vožnja autobusom i koji imaju ograničen budžet, neretko biraju Kušadasi, Bodrum i Marmaris, koji uz pristojne cene pružaju dobar provod.

–Kušadasi u hotelu sa 2 zvezdice, 10 dana, sa autobuskim prevozom i doručkom iznosi od 180 do 190 evra. Tamo je velika inflacija, poprilično je povoljno i pristupačno, pa mladi mogu sebi da priušte šoping i hranu u restoranu.

U odnosu na ostale destinacije, osetno najveće poskupljenje je u egzotičnom Egiptu, koji svojom mističnošću i kulturom privlači veliki broj turista:

–Egipat je uvek imao dobru cenu, međutim, u novembru su Rusi ušli na tržište Egipta i tako se poremetio odnos cene i kvaliteta. Egipćani su osetili priliv novca i onda su automatski podigli cene.Poređenja radi, ono što je prethodnih godina bilo 600 evra po osobi sada je od 800 do 850 evra.

Turistički procvat, poslednjih sezona, doživela je Albanija, koja je u vreme korone otvorila svoje granice i omogućila letovanje bez ikakvih papira. Iako su Srbi, iz različitih razloga, izbegavali odlazak u ovu državu, mogućnost za letovanjem bez primanja vakcine prevazišla je sve predrasude.

–Albanija je dolaskom korone definitivno postala hit destinacija.Godinama su se trudili da dobiju naše tržište i nekada je bilo zaista jako teškoprodati takav aranžman. A onda se situacija preko noći promenila. Podvlačim da nismo imali ni jednu jedinu neprijatnu situaciju. Naši putnici su bili lepo dočekani i oduševljeni ljubaznošću. Iako naše kolege u Albaniji nisu navikli na toliki broj rezervacija, snašli su se na najbolji način. Ukoliko novac dobijen prethodnih godina ulože u turizam, svojom ljubaznošću, divnim morem i plažama, napraviće jako dobru priču. Ove godine je interesovanje za Albaniju naglo opalo čim su se otvorile tradicionalne destinacije.

Grčka je poskupela za nekih 10 odsto, a Tunis i dalje ima korektne i dobre cene. Italija je od prvog juna popustila sve kovid mere, pa je interesovanje za Sanremo, Rimini i Lido di Jesolo povećano.

–Krenula je i Španija, Majorka i oblast Kosta Brava koju radimo avio–prevozom. Postoji i opcija za autobuski prevoz, štoje manje komforno jer se prelazi 2000 km, ali prenoćište u Nici ublažava umor i napor od puta. Benefit ovog putovanja je obilazak kompletne Azurne obale.

Nakon dobre prošlogodišnje sezone, cene na Crnogorskom primorju vrtoglavo su porasle, što je dovelo do smanjenja interesovanja za ovu destinaciju.

– Jugoprevoz je prošle godine radio svakodnevni prevoz do Crne Gore, a mi smo radili hotele i privatni smestaj, pa je to funkcionisalo na taj način. Nadam se da će tako biti i ove godine, mada je jako malo upita za Crnu Goru jer je cena ta koja ih odbija.

J. Aksentijević

Foto: Turističa agencija Luna Lux