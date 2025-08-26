Zdravinjski gulaš i rakija

U okviru manifestacije „Zvezdano Zdravinje” održano je takmičenje u pripremanju gulaša. Takmičilo se 13 ekipa, sastavljenih od po deset i više članova, a ocenjivao ih je stručni žiri.

Organizovan je i izbor najbolje rakije „Zvezdana prepečenica“ kao i „Čarapansko nadmetanje“ u višeboju, nakog kojeg je usledio nastup Folklornog ansambla „Lazarica“ iz Kruševca.

Do kraja manifestacije „Zvezdano zdravinje“ biće održano finale noćnog turnira u malom fudbalu, sutra u 20 časova, a u četvrtak je 12. Festival „Zvezdana harmonika Srbije“. Manifestacija se završava revijalnim nastupom takmičara i koncertom narodne muzike.

Organizatori manifestacije su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica i Crkvena opština Zdravinje i KUD „Miodrag Vučković“, a pokrovitelj je Grad Kruševac.

O.M.