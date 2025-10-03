Zbog vremena otkazan 17. Poljoprivredni sajam i sajam seoskog turizma!

Postavljeno: 03.10.2025

Upravo nam je stigla važna informacija iz službe Protokola Grada Kruševca:

„Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uslova, 17. Poljoprivredni sajam i sajam seoskog turizma koji je trebalo da se održi sutra, 4. oktobra 2025. godine na kvantaškoj pijaci u Kruševacu je otkazan.“

Upozorenje RHMZ na obilne padavine – zabelelo i na Jastrepcu

