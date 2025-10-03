Zbog vremena otkazan 17. Poljoprivredni sajam i sajam seoskog turizma!
Postavljeno: 03.10.2025
Upravo nam je stigla važna informacija iz službe Protokola Grada Kruševca:
„Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uslova, 17. Poljoprivredni sajam i sajam seoskog turizma koji je trebalo da se održi sutra, 4. oktobra 2025. godine na kvantaškoj pijaci u Kruševacu je otkazan.“
Upozorenje RHMZ na obilne padavine – zabelelo i na Jastrepcu
TAGOVI
Ostale vesti
Povezane vesti
Kruševac
3. oktobar 2025., 11:13
Mogući pljuskovi
1°C
1°C
Apparent: -2°C
Pritisak: 1018 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 2.5 m/s SW
UV-Index: 0.4
Komentari