Zbog Trke kroz Srbiju – u nedelju obustava saobraćaja u centru grada

U nedelju, 19. oktobra, u Kruševcu će se održati finalna etapa 64. Trke kroz Srbiju, koja će se završiti kod Spomenika kosovskim junacima. Tim povodom, Gradska uprava je donela rešenje kojim se odobrava sukcesivna zabrana saobraćaja u centru grada

Naime, saobraćaj će biti zabranjen za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza i bicikla, trasom:

u ulici Balkanskoj, od Istočne obilaznice do ulice Dušanove, u ulici Jug Bogdanovoj od ulice Dušanove do ulice Gazimestanske i u ulici Cara Lazara od Gazimestanskog trga do državnog puta IIA reda, broj 207, u nedelju 19. oktobra 2025. godine, od 12.45 do 13.45;

Takođe, u ulici Jasički put od auto-puta do Gazimestanskog trga, na Gazimestanskom trgu, u ulici Gazimestanskoj od Gazimestanskog trga do ulice Stevana Sinđelića, u nedelju, 19. oktobra 2025. godine, od 14 do 15 sati.

Određuje se privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja u ulici Cara Lazara sa leve strane, od Gazimestanskog trga do ulice Vojislava Ilića, u nedelju, 19. oktobra 2025. godine, od 12 do 15 časova.

Odobrava se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza i bicikla u ulici Vidovdanskoj, od Trga kosovskih junaka do Takovske ulice, na Trgu kosovskih junaka, u ulici Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do ulice Stevana Sinđelića, u ulici Balkanskoj od ulice Čolak Antine do Trga kosovskih junaka, u nedelju, 19. oktobra 2025. godine, od 13 do 17 časova.

Za vreme privremene zabrane saobraćaja ukidaju se autobuska stajališta na Trgu kosovskih junaka ispred Doma sindikata i kod Kocke.

Inače, svečano otvaranje je najavljeno danas, 16. oktobra, u centru Šida kada će početi tradicionalna 64. međunarodna biciklistička trka „Kroz Srbiju“. U samoj trci će ušestvovati predstavnici više od 20 država iz celog sveta, a očekuje se dolazak brojnih posetilaca i ljubitelja ovog sporta.

Na stazi dugoj gotovo 500 kilometara, podeljenih u tri etape, za novčane i prigodne nagrade, ali i za bodove Svetske biciklističke asocijacije (UCI) takmičiće se 120 biciklista, svrstanih u 20 ekipa iz Evrope, Azije, Afrike i Amerike.

N. L.