Zbog telefona rizik 20 puta veći

Postavljeno: 25.08.2025

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje spada među najopasnije navike vozača. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da skretanje pogleda sa puta ka ekranu može da poveća verovatnoću udesa i do 20 puta, a posledice često budu tragične

U videu koji je MUP objavio na društvenim mrežama poručuje se da nijedna poruka, video ili obaveštenje nisu vredni života. „Samo da vidim nešto” često preraste u trenutak posle kog vozač ugleda policijska rotaciona svetla, a ponekad i ništa – istaknuto je u upozorenju. Podsećaju da i kratko vreme provedeno u gledanju u telefon umesto u put značajno smanjuje koncentraciju i usporava reakcije vozača. Efekat se može uporediti sa vožnjom pod dejstvom alkohola od 0,8 promila.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju i da vozači telefone koriste tek kada zaustave vozilo, jer svaka sekunda nepažnje može biti kobna. „Nijedno ¬- samo da pogledam – ne vredi više od ljudskog života“, poruka je koju nadležni šalju svim učesnicima u saobraćaju.

J.S.

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
25. avgust 2025., 18:40
 

Vedro
22°C
Apparent: 16°C
Pritisak: 1019 mb
Vlažnost: 69%
Vetar: 2.1 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top