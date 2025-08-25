Zbog telefona rizik 20 puta veći

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje spada među najopasnije navike vozača. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da skretanje pogleda sa puta ka ekranu može da poveća verovatnoću udesa i do 20 puta, a posledice često budu tragične

U videu koji je MUP objavio na društvenim mrežama poručuje se da nijedna poruka, video ili obaveštenje nisu vredni života. „Samo da vidim nešto” često preraste u trenutak posle kog vozač ugleda policijska rotaciona svetla, a ponekad i ništa – istaknuto je u upozorenju. Podsećaju da i kratko vreme provedeno u gledanju u telefon umesto u put značajno smanjuje koncentraciju i usporava reakcije vozača. Efekat se može uporediti sa vožnjom pod dejstvom alkohola od 0,8 promila.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju i da vozači telefone koriste tek kada zaustave vozilo, jer svaka sekunda nepažnje može biti kobna. „Nijedno ¬- samo da pogledam – ne vredi više od ljudskog života“, poruka je koju nadležni šalju svim učesnicima u saobraćaju.

