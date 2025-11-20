Završeni infrastrukturni radovi u Velikom Šiljegovcu

U Velikom Šiljegovcu su završeni infrastrukturni radovi u vidu izgradnje parkinga na platou kod zdravstvene ambulante, kao i rekonstrukcija nekoliko ulica

Veliki Šiljegovac je jedna od najvećih mesnih zajednica na teritoriji Kruševca i u proteklom periodu uz pomoć Gradske uprave završila je radove koji su predviđeni planom i programom razvoja mesnih zajednica, istakla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković dodavši da su finansijska sredstva obezbeđena iz budžeta grada:

– Vrednost radova na izgradnji ove ulice kod osnovne škole je 8,5 miliona dinara. Takođe, iz gradskog budžeta su izdvojena sredstva za asfaltiranje platoa oko ambulante u Velikom Šiljegovcu, kao i asfaltiranje ulice prote Avrama koja je u neposrednoj blizini kod platoa ambulante i za te namene je iz budžeta Grada izdvojeno 16,5 miliona dinara. Ovo su infrastrukturni radovi koji su veoma važni za funkcionisanje i život ljudi u Velikom Šiljegovcu, a Grad će i dalje ulagati u sve oblasti života u ovoj mesnoj zajednici koja je jedna od najvećih mesnih zajednica na teritoriji našeg grada.

Pored uređenja ulica koje su bile prioritetne, ispred zdravstevne ambulante izgrađen je parking od oko 60 mesta, dok je radove izvodila kruševačka „Tehnogradnja“.