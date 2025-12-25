Završena rekonstrukcija OŠ „Dobrica Ćosić” u Velikoj Drenovi

Postavljeno: 25.12.2025

Spoj bogate tradicije i savremenih obrazovnih standarda možete videti u kompletno rekonstruisanom objektu Osnovne škole „Dobrica Ćosić“, kao i u novoizgrađenoj Sali kulture

Izvršena je zvanična primopredaja radova, čime je škola spremna da ponovo otvori vrata svojim učenicima.

Radove, čija je ukupna vrednost 235 miliona dinara, finansiralo je Ministarstvo za javna ulaganja. Povratak učenika u škole očekuje se već u drugom polugodištu.

OŠ „Dobrica Ćosić” pohađa oko 220 učenika, koji će omogućiti učenicima da nastavu pohađaju u znatno poboljšanim i bezbednijim uslovima.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik

