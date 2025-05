Završen prvi krug konkursa Ministarstva privrede za najboljih 35 biznis ideja

Ministarstvo privrede Republike Srbije završilo je prvi krug konkursa za izbor najboljih 35 biznis ideja mladih do 35 godina, u okviru programa koji pruža finansijsku podršku u iznosu do 500.000 dinara po projektu

U ovoj fazi, potencijalni preduzetnici čije su ideje prošle u uži izbor, nalaze se na obuci koja ima za cilj da im pomogne u izradi kvalitetnog biznis plana. U Rasinskom okrugu, obuku sprovodi Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, a iz ovog kraja izabrane su tri ideje koje imaju šansu da budu među konačnih 35 koje će dobiti podršku Ministarstva privrede.

Biznis planovi moraju biti dostavljeni Ministarstvu privrede najkasnije do 6. juna, a njihova ocena će se bazirati na kriterijumima kao što su kvalitet implementacije, održivost projekta i racionalno korišćenje sredstava.

Program Ministarstva privrede raspolaže sa ukupno 18 miliona dinara, a cilj mu je da ohrabri mlade ljude starosti od 20 do 35 godina da svoje inovativne ideje pretvore u održive poslove. Pravo učešća imale su ekipe od dva do pet članova, a svaka odabrana ideja u završnom krugu moći će da ostvari bespovratnu podršku u visini do pola miliona dinara.