Završen Festival sadnog materijala u Velikom Šiljegovcu

Završen je treći po redu Festival ukrasnog sadnog materijala u Velikom Šiljegovcu, a posetioci su tokom dva dana imali prilike da obiđu štandove oko 40 izlagača

Pored domaćih proizvođača iz Velikog Šiljegovca i okolnih sela Rasinskog okruga, među izlagačima su se našli i rasadničari iz Jagodine, Aleksinca, Niša…

Na festivalu je bila prisutna raznovrsna ponuda sadnog materijala, a Nenad Đurđević iz rasadnika „Dizn“ ističe da im je cilj da u ponudi imaju starije, formirane biljke:

– Težimo tome da biljke koje prodajemo budu stare deset i više godina. Želimo da što manje nudimo mlade sadnice, već da taj materijal zadržimo i negujemo. Na našem štandu je i jedan jasen, primer onoga što predstavljamo i na samom sajmu.

Zorica Milojević, koja se već trinaest godina bavi uzgojem cveća, ističe da posao zahteva mnogo rada i ulaganja:

– Radimo cveće već trinaest godina, ima dosta posla i ulaganja. Ovde su jesenje ružice, a u ponudi imamo i prolećno cveće, ukupno oko dvadesetak vrsta. Sve proizvodimo u plastenicima, ali jesenje ružice mogu da se čuvaju i na otvorenom.

Inače, Veliki Šiljegovac je poznat po velikom broju proizvođača rasadničkog materijala i trenutno je u ovom selu registrovano 97 rasadnika. Oko 60 odsto proizvodnje ukrasnog sadnog materijala Srbije je iz Velikog Šiljegovca, dok je preko 50 odsto srpskog izvoza upravo sa ovog područja.

N. L.