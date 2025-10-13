Završen Festival sadnog materijala u Velikom Šiljegovcu
Postavljeno: 13.10.2025
Završen je treći po redu Festival ukrasnog sadnog materijala u Velikom Šiljegovcu, a posetioci su tokom dva dana imali prilike da obiđu štandove oko 40 izlagača
Pored domaćih proizvođača iz Velikog Šiljegovca i okolnih sela Rasinskog okruga, među izlagačima su se našli i rasadničari iz Jagodine, Aleksinca, Niša…
Na festivalu je bila prisutna raznovrsna ponuda sadnog materijala, a Nenad Đurđević iz rasadnika „Dizn“ ističe da im je cilj da u ponudi imaju starije, formirane biljke:
– Težimo tome da biljke koje prodajemo budu stare deset i više godina. Želimo da što manje nudimo mlade sadnice, već da taj materijal zadržimo i negujemo. Na našem štandu je i jedan jasen, primer onoga što predstavljamo i na samom sajmu.
Zorica Milojević, koja se već trinaest godina bavi uzgojem cveća, ističe da posao zahteva mnogo rada i ulaganja:
– Radimo cveće već trinaest godina, ima dosta posla i ulaganja. Ovde su jesenje ružice, a u ponudi imamo i prolećno cveće, ukupno oko dvadesetak vrsta. Sve proizvodimo u plastenicima, ali jesenje ružice mogu da se čuvaju i na otvorenom.
Inače, Veliki Šiljegovac je poznat po velikom broju proizvođača rasadničkog materijala i trenutno je u ovom selu registrovano 97 rasadnika. Oko 60 odsto proizvodnje ukrasnog sadnog materijala Srbije je iz Velikog Šiljegovca, dok je preko 50 odsto srpskog izvoza upravo sa ovog područja.
N. L.
