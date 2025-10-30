Zavičaj i pesnička inspiracija u zbirci „Parlog“ Marije Stojić

U Narodnoj biblioteci u Brusu održana je promocija zbirke pesama „Parlog“ autorke Marije Stojić. Prvo predstavljanje ove knjige dogodilo se u Novom Sadu, u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, u okviru prolećnih Brankovih dana, kojima je obeleženo 200 godina od rođenja Branka Radičevića

Ovaj događaj u rodnom kraju naglašava važnost povezivanja književnog stvaralaštva sa zavičajem, njegovim pejzažima, običajima i ljudima, kao i podsećanje na kulturnu tradiciju koja oblikuje identitet lokalne zajednice.

– Ovo je lirski prvenac, zbirka pesama, koju je objavilo “Brankovo kolo” 2024. godine. Prvo je promovisana u Novom Sadu, a tada je to bilo u okviru prolećnih Brankovih dana, što dodatno pojačava notu ozbiljnosti i zavičajnosti te knjige. Promocija u rodnom kraju znači promovisanje rodnog kraja, zavičaja, rodnog gaja, naroda koji jedan kraj čini to što jeste. Parlog je reč karakteristična za naše krajeve. U zbirci ima pesama koje opisuju parlog, možda nisu u prvi mah lepe za čitanje, ali neka sama zbirka bude poziv da taj parlog ostane samo na koricama, da uopšte ne bude parloga koji se javlja i kao fizički prostor, a potom se prenosi i na neke misli. Moje pisanje je počelo ranije, a neki svoj put nalazi u 2018. godini – rekla je Marija Stojić.

Promocija u Brusu pokazuje kako književnost može da poveže tradiciju i savremenost, dok zbirka „Parlog“ podstiče čitaoce na promišljanje o zavičajnim motivima, prostoru i simbolici rodnog kraja koji oblikuje umetnički izraz.