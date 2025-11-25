Zatvorena likovna kolonija „Jesen Ribarske Banje“

Zatvorena je popularna likovna kolonija „Jesen Ribarske Banje“, koja je i ove godine okupila umetnike, meštane i ljubitelje umetnosti u jednoj od najinspirativnijih banjskih sredina u Srbiji. Tokom nekoliko dana rada, stvarali su se novi radovi, razmenjivala iskustva i negovala tradicija okupljanja slikara u Ribarskoj Banji

Likovne kolonije su posebna mesta susreta umetnika, prostor gde nastaju kvalitetna dela, gde se sklapaju nova prijateljstva, uči, deli znanje i istražuju različite tehnike. Ovakvi susreti često ostave zapažene tragove u stvaralaštvu učesnika, jer inspiracija, zajednički rad i prirodno okruženje podstiču na stvaranje novih radova.

– Stvarno volim banju, mnoge kolonije odbijam jer me ne privlače, a ovde mi je uvek zadovoljstvo da dođem. Uvek bude fina ekipa slikara, to je jako osetljivo pitanje kako formirati ekipu dobrih slikara koji uživaju, druže se, znaju i poštuju međusobno, to je ključ kolonije. Ono što je jako važno za mene je inspirativna banja u smislu okoline. Ja kad sam ovde, mnogo volim da hodam, izlazim putem ka Srndalju, pravim fotografije, slike nastaju na osnovu fotografija, ustvari svi motivi su vezani za detalje iz prirode, iz pejzaža koje uhvatim i doživim. Banja nama isto znači zbog bazena jer tako uradimo nešto za sebe i svoje zdravlje, što je fantastično – istakla je Biljana Vuković, akademski slikar.

Prema rečima akademskog slikara Antonija Miloševića, ovo je bila izvanredna prilika da se promoviše ne samo ono što nastaje u toku rada kolonije, već i sama banja i domaćin koji umetnicima pruža priliku da provedu vreme u radu i uživaju u prijatnom boravku u Ribarskoj Banji.