Balkanska ulica (nekadašnja JNA) od danas se privremeno zatvara za saobraćaj od Trga kosovskih junaka do Dušanove. Zabrana saobraćaja u ovoj i izmena režima saobraćaja u bočnim ulicama trajaće do 29. maja

Zbog rehabilitacije kolovoza, odlukom gradskog Odeljenja za stambeno komunalne poslove, od danas do 29. maja, zabranjuje se saobraćaj kroz Balkansku ulicu za sve vrste vozila na potezu od Trga kosovskih junaka do Dušanove ulice. Na ovom potezu zabranjuje se i zaustavljanje i parkiranje vozila sa obe strane ulice, a ukida se i taksi stanica u Balkanskoj.

Istovremeno, Čupićeva, od Balkanske do Stanislava Biničkog određuje se kao dvosmerna, Brijanova od Balkanske do Stevana Sinđelića se, takođe, određuje kao dvosmerna i slepa prema Balkanskoj, a režim dvosmernog saobraćaja dobila je i ulica Stevana Sinđelića od Karadžićeve do Brijanove (nekadašnje Partizanskih kurira).

U Čupićevoj i Brijanovoj se zabranjuje i parkiranje sa obe strane kolovoza.

Zatvara se saobraćaj u Balkanskoj ulici

