Zašto je Kruševac jutros ostao bez struje

Jutros je od 7 do 8 časova gotovo ceo Kruševac bio bez električne energije. Nadležni navode da je uzrok bio kvar na mreži, ali bez detaljnijih informacija

Na naše pitanje zbog čega je došlo do kvara i da li će biti sličnih isključenja struje u narednom periodu, iz kruševačkog EPS-a nisu bili u stanju da daju odgovore na ova pitanja, uz kratku informaciju da je došlo do kvara.

Prema informacijama sa terena, gotovo ceo Kruševac je sat vremena bio bez električne energije, bez prethodne najave, kako samo gradsko jezgro, tako i industrijski delovi grada.

EPS zasad nije saopštio više detalja o uzroku kvara, uz informaciju da će planirana isključenja biti objavljena na njihovom sajtu: https://elektrodistribucija.rs

Kako se navodi na sajtu EPS-a, za danas je planirano održavanje mreže u delu ulice „NN izvod Jasički put“ do 12.30 sati, dok će bez električne energije biti i naseljeno mesto Rlica do 14.30 časova.

N. L.