Zaposleni u OŠ „Vuk Karadžić“ večeras održavaju protestni čas

Zaposleni u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Kruševcu najavili su protestni čas koji će biti održan večeras, u 18.45 časova u školskom dvorištu. Protest se organizuje zbog odluke ministra prosvete da se poništi konkurs za izbor direktora škole i raspiše novi, iako su, prema rešenju Ministarstva, obe kandidatkinje ispunile sve zakonske uslove, ističe se u saopštenju Zbora zaposlenih škole

Kako se navodi saopštenju, u OŠ „Vuk Karadžić“ 20. oktobra 2025. godine održan je Zbor zaposlenih – povod je Rešenje ministra prosvete kojim se Školskom odboru nalaže ponovno raspisivanje konkursa za direktora škole.

U obrazloženju ministra stoji da kandidati (2) ispunjavaju uslove propisane Zakonom i da je postupak za izbor direktora, takođe, sproveden u skladu sa zakonom, ali da je „utvrđeno da bi izbor kandidata sa liste mogao da dovede u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove“. Ministar je doneo rešenje o ponavljanju konkursa, navodi se u saopštenju Zbora zaposlenih škole, te ističu da je zbog nejasnoća u navedenom rešenju, školski odbor OŠ „Vuk Karadžić“ formulisao pitanja za ministra kojima traži dodatna pojašnjenja:

– Na osnovu kojih činjenica je utvrđeno da bi izbor kandidata sa liste mogao da dovede u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove iako je ministar utvrdio da obe kandidatkinje ispunjavaju uslove i da su dugogodišnje radnice škole? Zašto rešenje nije dostavljeno poštom, već elektronski od strane školske uprave Kruševac? Zbor zaposlenih smatra da upravo ministar ovakvim rešenjem ugrožava rad škole koja nastavlja tradiciju najstarije osnovne škole u Kruševcu.

Tim povodom, zbor zaposlenih će održati protestni čas u školskom dvorištu, večeras u 18.45 sati, te pozivaju roditelje, bivše đake i njihove roditelje, kolege iz drugih škola da im se pridruže u borbi za poštovanje zakona i procedura.

N. L.