Zakon protiv nelegalne seče drveta usklađen sa evropskim propisima

Novi Zakon o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, koji je usvojilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi strože mere kontrole i zabranu prodaje nezakonito posečenog drveta i proizvoda nastalih od njega. Cilj zakona je zaštita šuma i suzbijanje nelegalne seče, uz uvođenje evropskih standarda u ovu oblast

Propisi se odnose na sve subjekte koji prvi put stavljaju drvo ili drvne proizvode na tržište Srbije, bez obzira na to da li su proizvedeni u zemlji ili uvezeni. Oni su obavezni da obezbede potpunu dokumentaciju o poreklu drveta, sprovedu procenu rizika i preduzmu mere kojima se sprečava plasman nezakonito posečenog drveta na tržište.

Zakon uvodi i obavezu trgovcima da vode preciznu evidenciju o dobavljačima i kupcima, čime se omogućava potpuna sledljivost drveta i drvnih proizvoda u svim fazama prometa.

Usvajanjem ovog propisa Srbija se usklađuje sa zakonodavstvom Evropske unije koje uređuje borbu protiv nelegalne seče i trgovine drvetom, u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promene. Nadzor nad primenom zakona sprovodiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.