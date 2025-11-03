Život u Novom Sadu – počnite od odabira stana

Lokacije koje oblikuju svakodnevni život

Novi Sad se može posmatrati kao mozaik različitih kvartova, svaki ima svoj ritam, karakter i ciljnu publiku.

Stari grad, Liman i Grbavica nude blizinu centra, fakulteta, poslovnih zona i kulturnih događaja. To su kvartovi za one koji žele da sve imaju „na dohvat ruke“. Liman je naročito popularan među mladim porodicama, jer kombinuje mirnije ulice sa odličnom infrastrukturom, dok Stari grad nudi prepoznatljiv šarm i staru arhitekturu.

Na drugoj strani su Novo Naselje, Telep i Veternik, koji predstavljaju povoljniju i mirniju opciju, idealnu za one koji preferiraju porodični život. Novo Naselje je dobro povezano gradskim prevozom i ima razvijenu mrežu škola i prodavnica, dok Telep i Veternik pružaju više prostora i modernu novogradnju uz niže cene po kvadratu.

U poslednjih nekoliko godina raste i interesovanje za Podbaru i Salajku, koje su postale zanimljive zbog blizine centra, ali i povoljnijih cena. To su kvartovi koji sve više privlače mlade profesionalce i investitore.

Cene i kvadrature – šta se može očekivati

Tržište nekretnina u Novom Sadu je dinamično i u stalnom rastu. Cena kvadrata u novogradnji u centru grada i na Limanu često prelazi 2.500 evra po kvadratu, dok se u delovima kao što su Novo Naselje ili Telep može pronaći i za 1.700 do 2.000 evra.

U starogradnji, cene su obično nešto niže – od 1.400 do 2.000 evra po kvadratu, ali zavise od lokacije, spratnosti i stanja zgrade.

Kada je reč o iznajmljivanju, garsonjere i jednosobni stanovi u centralnim delovima koštaju između 300 i 450 evra mesečno, dok su trosobni stanovi od 70 kvadrata u novijim zgradama najčešće u rasponu od 600 do 800 evra.

Porodice koje traže više prostora često biraju stanove na periferiji gde se za istu cenu može dobiti znatno veća kvadratura i terasa.

Za one koji žele da prate aktuelne ponude i realne cene po lokacijama, preporučljivo je koristiti portale specijalizovane za novosadsko tržište, poput NovosadskiStanovi.rs, gde se stanovi mogu filtrirati prema površini, ceni i naselju.

Novi Sad – grad po meri čoveka?

Život u Novom Sadu ima mnogo prednosti, ali i nekoliko izazova.

Najveća prednost je kvalitet života, grad je dovoljno velik da nudi sve sadržaje metropole, a opet dovoljno kompaktan da se do većine delova može doći za 15–20 minuta. Novi Sad ima razvijenu mrežu vrtića, škola, univerziteta, kulturnih centara i sportskih objekata. Blizina Fruške gore i Dunava daje mu poseban šarm i mogućnost za aktivan život na otvorenom.

U poređenju sa Beogradom, Novi Sad je mirniji, čistiji i organizovaniji. Saobraćaj je manji, a troškovi života generalno niži – pogotovo kada je reč o zakupninama i režijama. Upravo zato ga mnogi vide kao „zlatnu sredinu“ između velikog grada i mirnog mesta za porodični život.

Ipak, postoje i mane. Tržište stanova je poslednjih godina postalo prilično skupo, naročito za mlade koji tek počinju da rade. U centralnim delovima gotovo da nema stanova ispod 100.000 evra, a cene zakupa rastu iz meseca u mesec. Takođe, sa povećanjem broja stanovnika, rastu i problemi sa parkingom i gužvama u špicu, naročito na Bulevaru oslobođenja i Mostu slobode.

Kako pronaći idealan stan – savjeti za kupce i zakupce

Bez obzira da li planirate da kupite ili iznajmite stan, proces u Novom Sadu zahteva dobro planiranje i brzu reakciju. Ponuda se menja iz dana u dan, a najbolji stanovi nestaju u roku od nekoliko dana.

Evo nekoliko korisnih saveta:

1. Odredite prioritete. Da li vam je važniji pogled, terasa, garaža ili blizina škole i posla?

2. Definišite budžet. Pored cene stana, uračunajte i troškove poreza, notara, provizije agencije ili depozita.

3. Uporedite više opcija. Novi Sad ima vrlo različite cene po kvartu, pa vredi razmotriti nekoliko lokacija pre odluke.

4. Obratite pažnju na infrastrukturu. Uverite se da u blizini postoje marketi, apoteke, parkovi i autobuske linije.

5. Proverite stanje zgrade. Kod starogradnje proverite instalacije, izolaciju i troškove održavanja.

Oni koji planiraju duže da ostanu u gradu često biraju kupovinu manjih stanova kao investiciju, a kasnije ih izdaju studentima ili IT stručnjacima, što čini Novi Sad i finansijski isplativim izborom.

Zaključak

Novi Sad je grad koji se stalno menja, ali ostaje jedno od najpoželjnijih mesta za život u regionu. Nudi pravu meru između urbanog tempa i opuštenog načina života, sa bogatim kulturnim i društvenim sadržajem.

Pronalaženje idealnog stana jeste izazov, ali uz dobro planiranje i korišćenje pouzdanih izvora informacija, možete lako pronaći dom koji će vam omogućiti da u potpunosti uživate u svemu što Novi Sad nudi.