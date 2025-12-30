Zabrana poseta u Opštoj bolnici Kruševac zbog pogoršanja epidemijske situacije

Postavljeno: 30.12.2025

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i sve većeg broja obolelih od gripa, Opšta bolnica Kruševac donela je odluku da se privremeno zabrane posete hospitalizovanim pacijentima. Ova mera ima za cilj da zaštiti zdravlje pacijenata, ali i osoblja bolnice

Epidemija gripa ove zime već je premašila epidemijski prag u Srbiji, a broj obolelih neprestano raste. Građani prijavljuju različite simptome, a među najčešćim su jak kašalj koji i visoka telesna temperatura.

U bolnicama se leče bolesnici svih uzrasta, od dece do starijih pacijenata, i oni su posebno ugroženi. Čak i blagi simptomi kod posetilaca, koji možda ne osećaju slabost ili temperaturu, mogu predstavljati ozbiljnu opasnost.

Dolazak posetilaca koji nose virus, a nisu svesni da su zaraženi, može znatno pogoršati stanje pacijenata, naročito onih sa oslabljenim imunitetom ili hroničnim bolestima.

Važno je da se svi pridržavaju ove zabrane i razumeju njen značaj, osim toga, savetuje se da svi građani koji osećaju prve simptome gripa ostanu kod kuće, koriste zaštitne mere i češće peru ruke, kako bi sprečili dalje širenje virusa.

