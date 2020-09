Za rekonstrukciju krova škole u Parunovcu 20 miliona dinara, gradnja počinje krajem septembra

U izmenjenom plani investicija u okviru rebalansa budžeta grada Kruševca za rekonstrukciju krova na starom delu zgrade Osnovne škole “Vladislav Savić Jan” u Parunovcu predviđeno je 20 miliona dinara. Radovi će početi do kraja septembra, do kada bi trebalo da se rebalans usvoji

Sanacija krova nad starim delom školske zgrade u Parunovcu našla je mesto u izmenjenom planu investicija koji je, kao i nacrt programskog dela rebalansa budžeta predstavljen danas na tribini u Gradskoj upravi. Za taj posao planiran je iznos od 20 miliona dinara, a s obzirom na to da je već urađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju cele škole koju je trebalo da finansira Kancelarija za javna ulaganja, kao i da je škola prošle godine legalizovana, radovi mogu da počnu odmah po usvajanju rebalansa, tačnije posle 25. septembra.

– Grad Kruševac je izdvojio sredstva kojima će se nad starim delom zgrade škole u Parunovcu podići novi krov i krenuti sa rekonstrukcijom prostora, bez obzira na to kakav će odgovor stići od Kancelarije za javna ulaganja – rekla je gradonačelnica Jasmina Palurović. Ona je podsetila da je kompletna rekonstrukcija ove škole bila planirana za ovu godinu, da je Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije prihvatila da finansira taj sveobuhvatni projekat, ali da je sa početkom epidemije korona virusa i uvođenja vanrednog stanja taj program obustavila. Da li će ga nastaviti ili odustati od njega, Grad bi od Kancelarije trebalo da sazna do kraja godine.

– Bilo bi najbolje da Kancelarija odluči da započne realizaciju ovog projekta u ovoj ili sledećoj godini, jer bi to značilo kompletnu rekonstrukciju i starog i novog dela škole, energetsku efikasnost, uređenje dvorišta. Ali, bez obzira na to kakva bude njena odluka, mi krećemo u podizanje krova i postavljanje novog, a zatim, koliko bude para, i na rekonstrukciju prostora unutar starog dela škole. Do kraja godine znaćemo i konačnu odluku Kancelarije i, ako ona bude negativna, u budžetu za sledeću godinu predvidećemo nova sredstva za nastavak radova u školi – objasnila je Palurović.

Rekla je i da je Javno komunalno preduzeće prethodnih nedelja uklonilo sve delove krova i fasade sklone padu, te da je ugradilo okapnice i simsove na prozorima kako fasada starog dela objekta više ne bi kisnula.

Pitanje prokišnjavanja i devastacije školskog objekta pred početak školske godine pokrenuli su roditelji, koji su signalizirali da škola prokišnjava i urušava se već pet godina, da je stari deo škole potpuno nebezbedan za decu, a da se zadah plesni sada već širi i novim delom škole. Roditelji su tada tražili od grada da utvrdi tačan datum kada će početi rekonstrukcija škole.

Jasmina Palurović je danas rekla da će se 30. septembra ponovo obratiti roditeljima sa novim odgovorom Kancelarije za javna ulaganja, a komentarišući činjenicu da škola kisne od 2014. godine, rekla je i da je to pitanje odgovornosti direktora što odmah nije pokrenuo postupak legalizacije objekta kako bi na njemu moglo da se radi.

– Da je to urađeno tada, danas bismo imali već završenu modernu školu – napomenula je ona. Dodala je i kako “ne želi da komentariše to što je u međuvremenu postavljena PVC stolarija na starom, umesno na novom delu zgrade” te što ništa od školskog nameštaja nije sklonjeno iz učionica koje prokišnjavaju. Kazala je i da Gradska uprava ne postavlja direktore već Ministarstvo prosvete, a roditeljima poručila da za sve probleme u školi žalbu treba da upute Školskoj upravi i Ministarstvu prosvete.

N.B.

Za rekonstrukciju krova škole u Parunovcu 20 miliona dinara, gradnja počinje krajem septembra

