Za omladince i kadete Napretka – ukupno jedan bod

Ovog vikenda su nastupili i omladinci i kadeti Napretka. U drugom kolu Kvalitetne lige Srbije, na Mičetovom stadionu, obe ekipe igrale su sa vršnjacima novosadske Vojvodine – omladinci su poraženi sa 3:1, a kadeti su remizirali 1:1.

Na teren su najpre istrčali omladinci. Vojvodina je došla do vođstva u 35. minutu preko Gagića i taj je rezulat ostao aktuelan sve do 74. minuta utakmice, kada Petrović donosi izjednačenje Kruševljanima. Mogli su domaći do bar još nekoliko golova, da su iskoristili neku od izglednih prilika, uključujući i dva puta pogođenu preču. A onda dolazi do šokantnog preokreta na terenu, koji u završnici utakmice donosi Novosađanima dva gola, za konačnih 3:1.

U meču omladinaca, sve je praktično rešeno u prvom pšoluvremenu. Jovanović je bgrzo doveo Vojvodinu do vođstva, u devetom minutu, da bi Napredak izjednačio fantastičnim golom Trajkovića iz slobodnog udarca, sa 25 metara udaljenosti. Rezultat 1:1 ostao je do kraja utakmice.

Omladinci Napretka su posle dva odigrana kola dvanaesti na tabeli sa jednim, dok su kadeti trinaesti, takođe sa osvojenim bodom.

S.M.

foto: FK Napredak