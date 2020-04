Za protekla 24 sata broj potvrdjenih slučajeva korona virusa u Kruševcu porastao je za 27 i do sada je na području tog grada bolest potvrdjena kod ukupno 152 lica, podaci su nadležnih službi

U istom periodu u ostalim opštinama Rasinskog okruga zabeležena su još dva slučaja oboljevanja, po jedan u Varvarinu i Ćićevcu te na području tih opšina do sada ima 18, odnosno 8 pacijenata sa koronom. U ostalim opštinama tog okruga broj potvrdjenih slučajeva ostao je nepromenjen, u Aleksandrovcu ih je šestoro, u Trsteniku četvoro, a u Brusu dvoje.

Do sada je, u Rasinskom okrugu, virus potvrdjen kod 190 osoba.

Prema podacima nadležnih od posledica korona virusa preminulo je 11 osoba iz Kruševca, dok je u Rasinskom okrugu ukupno 19 preminulih.

Kruševački Zavod za javno zdravlje do sada je na analizu iz ovog okruga poslao ukupno 782 uzorka.

Za dan u Kruševcu broj obolelih povećan za 27

