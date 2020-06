Za dan 11 novih slučajeva korone u Okrugu

U Rasinskom okrugu je, prema podacima nadležnih, za 24 sata potvrđeno 11 novih slučajeva korona virusa

Najviše novih slučajeva zabeleženo je u Aleksandrovcu, četiri, te je do sada ukupan broj pacijenata sa potvrđenom koronom na području te opštine 52. Po troje novoobolelih ima u Kruševcu, gde je do sada potvrđeno 286 slučajeva tog virusa, te u Brusu gde je broj zaraženih stigao do 42. Jedan novi slučaj zabeležen je u Varvarinu gde je do sada evidentirano 26 osoba sa potvrđenim virusom.

U Okrugu je od početka epidemije zabeleženo ukupno 422 slučaja korona virusa, oporavilo se 335 ljudi, a preminulo je 35 osoba. Na analize je poslato ukupno 5.202 uzorka.

