Za četiri dana otkriveno više od 19.000 saobraćajnih prekršaja u Srbiji

Tokom samo četiri dana pojačane kontrole saobraćaja, od 8. do 11. novembra, pripadnici saobraćajne policije su otkrili 19.300 prekršaja

Kako navodi MUP, najviše vozača, čak 11.610, sankcionisano je zbog prekoračenja brzine, dok je zbog nekorišćenja pojasa kažnjeno 2.173 vozača i putnika.

Iz saobraćaja je isključeno 856 vozača pod dejstvom alkohola, a 140 njih zadržano je jer su imali više od 1,20 promila. Pod dejstvom psihoaktivnih supstanci otkrivena su 44 vozača.

– Svaki od ovih brojeva znači izgubljenu kontrolu nad vozilom, nad sobom, nad tuđim životom. Policija može da zaustavi vozilo, ali samo ti možeš da zaustaviš rizik – istakli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Foto: Freepik.com