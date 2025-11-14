Vreme: Za vikend toplije

Danas ujutru hladno, na jugu i istoku i sa slabim mrazem, a u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana pretežno sunčano, osim u nižim predelima gde će se magla ili niska oblačnost zadržati i pre podne, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Vetar pre podne slab, posle podne umeren jugoistočni. Najviša temperatura od 14 do 18 °C, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 9 do 12 °C.

U Kruševcu je magla sa temperaturom u jutarnjim satima od 3°C.

Narednih dana toplije, a od utorka pad temperature i češća pojava kiše. Naime, za vikend nakon svežeg jutra, posebno na jugu zemlje gde se ponegde očekuje i slab mraz, u nižim predelima i magla, tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije.

U ponedeljak i dalje toplo ali uz postepeno naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele naše zemlje.

Od utorka hladnije sa čestom pojavom kiše.

N. L.