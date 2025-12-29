Vreme: Vedro, moguć kratkotrajan sneg u narednim danima

Ujutru vedro uz slab mraz, osim u oblasti Stare planine, kao i Homoljskih i Kučajskih planina gde će tokom jutra biti oblačno. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura od 4 do 11 °C, ističu iz RHMZ-a

U Kruševcu je vedro sa temperaturom od 2°C u jutarnjim satima. Vlažnost vazduha je 55 odsto, dok duva jugozapadni vetar brzine 3 m/s.

U utorak posle vedrog jutra, u toku dana prolazno naoblačenje sa severa, koje će tek ponegde usloviti kratkotrajan sneg.

U sredu uveče na severu, a u toku noći i u četvrtak ujutru i u ostalim krajevima novo naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

U četvrtak tokom dana suvo.

U petak novo naoblačenje, koje će mestimično usloviti sneg, a u nižim predelima ponegde i kišu.

Za vikend uglavnom suvo, a u ponedeljak mestimično sa kišom, dok će samo na visokim planinama padati sneg.