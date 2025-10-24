Vreme: Svežije uz čestu pojavu kiše

Postavljeno: 24.10.2025

Do kraja dana promenljivo i svežije. Pre podne u severnim, zapadnim i centralnim krajevima ponegde slaba kratkotrajna kiša, a na istoku zemlje prestanak padavina. Vetar pre podne umeren i jak, od sredine dana u slabljenju. Najviša temperatura od 15 do 20 °C

Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kasnije posle podne i uveče na severu, zapadu i u centralnoj Srbiji novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima.

U Kruševcu je vedro sa temperaturom u prepodnevnim satima od 15°C. Vlažnost vazduha je 94 odsto, dok duva južni vetar brzine 2 m/s.

Od subote do utorka promenljivo sa čestom pojavom kiše i pljuskova, u nedelju posle podne, tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne sa uslovima za lokalno veću količinu padavina. Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 14 do 17 °C, u ponedeljak i utorak hladnije.

N. L.

