Vreme: Suvo, stabilno i umereno toplo

Postavljeno: 13.10.2025

Do četvrtka će se zadržati suvo i stabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 15 do 18 °C, a na istoku Srbije i do 20 °C, ali i uz svežija jutra u drugoj polovini sedmice

Danas je u Kruševcu oblačno, sa temperaturom od 13°C u prepodnevnim satima, dok je vlažnost vazduha 88 odsto.

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će u petak u drugoj polovini dana zahvatiti južne, za vikend će se proširiti i na zapadne, centralne i istočne krajeve, ističu iz RHMZ-a.

N. L.

Oktobar – mesec zdrave hrane

Kruševac
13. oktobar 2025., 12:40
 

Prognoza -
16°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 4.1 m/s WNW
UV-Index: 0
 
