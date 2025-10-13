Vreme: Suvo, stabilno i umereno toplo

Do četvrtka će se zadržati suvo i stabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 15 do 18 °C, a na istoku Srbije i do 20 °C, ali i uz svežija jutra u drugoj polovini sedmice

Danas je u Kruševcu oblačno, sa temperaturom od 13°C u prepodnevnim satima, dok je vlažnost vazduha 88 odsto.

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će u petak u drugoj polovini dana zahvatiti južne, za vikend će se proširiti i na zapadne, centralne i istočne krajeve, ističu iz RHMZ-a.

N. L.