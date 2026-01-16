Vreme: Suvo i ponovo hladno uz košavu

Malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima, osim u severnoj i istočnoj Srbiji gde će biti oblačno sa slabim padavinama: na severu sa slabom kišom, a na istoku zemlje, gde će biti hladnije, povremeno se očekuje slab sneg ili kiša uz poledicu, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Vetar slab promenljiv, u drugom delu dana u košavskom području u pojačanju na umeren i jak istočni i jugoistočni.

Najviša temperatura od 4 do 10 °C, u Banatu i na istoku Srbije od 1 do 3 °C.

U Kruševcu je danas pretežno oblačno, sa temperaturom od 2 °C u jutarnjim satima, dok duva istočni vetar brzine 2 m/s.

Za vikend i u prvoj polovini naredne sedmice ponovo jutarnji mraz, koji će od nedelje biti umerenog, lokalno i jakog intenziteta.

Tokom dana hladno sa maksimalnim temperaturama u subotu od 0 do 5 °C, a od nedelje uglavnom od -3 do 3 °C.

U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, što će pojačati subjektivni osećaj hladnoće.

